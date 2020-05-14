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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержка отмены карантина чревата разрушением экономики США Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, может грозить разрушением экономики США. Об этом заявил...

Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, может грозить разрушением экономики США. Об этом заявил глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин. По его словам, существует опасность того, что Соединенные Штаты выжидали слишком долго. Министр также заявил, что согласен с утверждением американского лидера Дональда Трампа о существовании безопасного способа возобновления экономической деятельности в условиях пандемии.