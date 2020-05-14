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Задержка отмены карантина чревата разрушением экономики США

14.05.2020 08:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, может грозить разрушением экономики США. Об этом заявил глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин. По его словам, существует опасность того, что Соединенные Штаты выжидали слишком долго. Министр также заявил, что согласен с утверждением американского лидера Дональда Трампа о существовании безопасного способа возобновления экономической деятельности в условиях пандемии. 

 
 
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Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, может грозить разрушением экономики США. Об этом заявил...
 
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