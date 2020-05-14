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Сводка Минздрава на 14 мая: +5 смертей от коронавируса за сутки

14.05.2020 13:08 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно последним данным Минздрава Беларуси, за сутки в стране зафиксировано 947 новых случаев коронавируса.

По данным ведомства, в стране выздоровело и выписано 8 168 пациентов с диагностированным официально COVID-19. За время эпидемии проведено 308 156 тестов. Число заболвших составило 26 772 человека. В среднем эта цифра ежесуточно приростает на 930-950 человек, смертность - на 3-6 человек в сутки.

За все время на территории Беларуси было зарегистрировано 151 смертельный случай (+5 за сутки) от заболеваний, сопряженных с коронавирусом.

На 13 мая в стране было зафиксировано 25 тысяч 825 человек с положительными тестами на коронавирус (8% от всех преведенных).

 

 

 

 
 
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Согласно последним данным Минздрава Беларуси, за сутки в стране зафиксировано 947 новых случаев коронавируса.
 
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