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Сводка Минздрава на 14 мая: +5 смертей от коронавируса за сутки
14.05.2020 13:08 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Согласно последним данным Минздрава Беларуси, за сутки в стране зафиксировано 947 новых случаев коронавируса.
По данным ведомства, в стране выздоровело и выписано 8 168 пациентов с диагностированным официально COVID-19. За время эпидемии проведено 308 156 тестов. Число заболвших составило 26 772 человека. В среднем эта цифра ежесуточно приростает на 930-950 человек, смертность - на 3-6 человек в сутки.
За все время на территории Беларуси было зарегистрировано 151 смертельный случай (+5 за сутки) от заболеваний, сопряженных с коронавирусом.
На 13 мая в стране
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Согласно последним данным Минздрава Беларуси, за сутки в стране зафиксировано 947 новых случаев коронавируса.
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