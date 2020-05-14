Сводка Минздрава на 14 мая: +5 смертей от коронавируса за сутки

Согласно последним данным Минздрава Беларуси, за сутки в стране зафиксировано 947 новых случаев коронавируса.

По данным ведомства, в стране выздоровело и выписано 8 168 пациентов с диагностированным официально COVID-19. За время эпидемии проведено 308 156 тестов. Число заболвших составило 26 772 человека. В среднем эта цифра ежесуточно приростает на 930-950 человек, смертность - на 3-6 человек в сутки.

За все время на территории Беларуси было зарегистрировано 151 смертельный случай (+5 за сутки) от заболеваний, сопряженных с коронавирусом.