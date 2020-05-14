ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главные новости за ночь: падение экономики США, упрощение визового режима ЕС с Беларусью и ситуация в Венесуэле

14.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить.

Мир постепенно приходит в себя после ограничений для борьбы с коронавирусом и начинает подсчитывать потери. Американское издание The Wall Street Journal провело опрос американских экономистов и выяснило, что потери американской экономики от коронавируса могут быть намного большими, чем предполагалось ранее. ВВП США за второй квартал 2020 года может быть меньше ВВП второго квартала 2019 года на 32%, а падение годового ВВП США может составить 6%. Тем не менее экономисты прогнозируют быстрое восстановление американской экономики.

Другой важной новостью стало принятие Европарламентом решения об упрощении визового режима с Республикой Беларусь. Договор об упрощении визового режима и реадмиссии был подписан в начале года. Теперь граждане Беларуси смогут быстрее и дешевле оформлять визы в страны ЕС на более долгий срок. Документу осталось пройти процедуру ратификации, и летом он вступит в силу.

Постпред Венесуэлы в ООН потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за приграничного инцидента, в ходе которого венесуэльские военные задержали двух наемников из США. Президент Боливарианской республики Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота. Президент США Дональд Трамп отверг обвинения Мадуро, заявив, что не стал бы скрывать попытку свергнуть венесуэльского лидера, если бы имел к ней отношение.

На фоне этих событий ФБР начало расследование нарушения санкционного режима в отношении Венесуэлы со стороны некоторых нефтяных компаний из Мексики и Европы. США предостерегли их от торговли нефтью с Венесуэлой в обход санкций и обещали не продолжать разбирательство в случае, если торговля будет остановлена.

Резко ухудшилось состояния здоровья тренера и отца российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Недавно он был госпитализирован с подозрением на пневмонию, а сегодня вечером впал в кому. На данный момент Нурмагомедов проходит лечение в одном из военных госпиталей в Москве.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить.
 
Новости дня
Новости
 
Лукашенко и Гайдукевич подали заявки в ЦИК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика