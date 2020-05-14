Главные новости за ночь: падение экономики США, упрощение визового режима ЕС с Беларусью и ситуация в Венесуэле

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить.

Мир постепенно приходит в себя после ограничений для борьбы с коронавирусом и начинает подсчитывать потери. Американское издание The Wall Street Journal провело опрос американских экономистов и выяснило, что потери американской экономики от коронавируса могут быть намного большими, чем предполагалось ранее. ВВП США за второй квартал 2020 года может быть меньше ВВП второго квартала 2019 года на 32%, а падение годового ВВП США может составить 6% . Тем не менее экономисты прогнозируют быстрое восстановление американской экономики.

Другой важной новостью стало принятие Европарламентом решения об упрощении визового режима с Республикой Беларусь . Договор об упрощении визового режима и реадмиссии был подписан в начале года. Теперь граждане Беларуси смогут быстрее и дешевле оформлять визы в страны ЕС на более долгий срок. Документу осталось пройти процедуру ратификации, и летом он вступит в силу.

Постпред Венесуэлы в ООН потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за приграничного инцидента, в ходе которого венесуэльские военные задержали двух наемников из США. Президент Боливарианской республики Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота. Президент США Дональд Трамп отверг обвинения Мадуро, заявив, что не стал бы скрывать попытку свергнуть венесуэльского лидера, если бы имел к ней отношение.

На фоне этих событий ФБР начало расследование нарушения санкционного режима в отношении Венесуэлы со стороны некоторых нефтяных компаний из Мексики и Европы. США предостерегли их от торговли нефтью с Венесуэлой в обход санкций и обещали не продолжать разбирательство в случае, если торговля будет остановлена.