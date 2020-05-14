|
Главные новости за ночь: падение экономики США, упрощение визового режима ЕС с Беларусью и ситуация в Венесуэле
14.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить.
Мир постепенно приходит в себя после ограничений для борьбы с коронавирусом и начинает подсчитывать потери. Американское издание The Wall Street Journal провело опрос американских экономистов и выяснило, что потери американской экономики от коронавируса могут быть намного большими, чем предполагалось ранее. ВВП США за второй квартал 2020 года может быть меньше ВВП второго квартала 2019 года на 32%, а
Другой важной новостью стало
Постпред Венесуэлы в ООН
На фоне этих событий ФБР
Резко ухудшилось состояния здоровья тренера и отца российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Недавно он был госпитализирован с подозрением на пневмонию, а сегодня вечером
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные новости за ночь: падение экономики США, упрощение визового режима ЕС с Беларусью и ситуация в Венесуэле
Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)