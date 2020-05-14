В Беларуси переносят сроки вступительной кампании

Источник материала: Tut.by

Принято решение перенести сроки вступительной кампании, сообщает телеграм-канал телеканала ОНТ .

ЦТ начнется с 25 июня. Сроки экзаменов сдвинуты почти на две недели.

Регистрация на ЦТ началась 2 мая. Первое ЦТ было запланировано на 13 июня.

Напомним, Александр Лукашенко сегодня обсудил три темы с вице-премьером Игорем Петришенко и министром образования Игорем Карпенко: окончание учебного года, вступительную кампанию и экзамены, летнее оздоровление и отдых детей.

— Хотел бы услышать вашу точку зрения, что будем делать и как будем работать. У нас же экзамены в 9-х и 11-х классах, затем в вузах окончание учебного года, вступительные экзамены. Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать, — отметил президент. — Никаких ненужных послаблений быть не должно. Для того чтобы учиться в вузе, нужны знания. Знания на стол — поступай в вуз. Если это школа, давайте определимся, как мы будем проводить там выпускные экзамены по окончании 9-х и 11-х классов.

В соседней России из-за коронавируса перенесли ЕГЭ, у 9-классников отменили экзамены.