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В Беларуси переносят сроки вступительной кампании
14.05.2020 13:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Принято решение перенести сроки вступительной кампании, сообщает
ЦТ начнется с 25 июня. Сроки экзаменов сдвинуты почти на две недели.
Регистрация на ЦТ началась 2 мая. Первое ЦТ
Напомним, Александр Лукашенко сегодня обсудил три темы с вице-премьером Игорем Петришенко и министром образования Игорем Карпенко: окончание учебного года, вступительную кампанию и экзамены, летнее оздоровление и отдых детей.
— Хотел бы услышать вашу точку зрения, что будем делать и как будем работать. У нас же экзамены в 9-х и 11-х классах, затем в вузах окончание учебного года, вступительные экзамены. Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать, —
В соседней России из-за коронавируса
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ЦТ начнется 25 июня. Сроки экзаменов сдвинуты почти на две недели.
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