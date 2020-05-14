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Президент предостерег от «ненужных послаблений» в системе образования
14.05.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: zorkanews.by
14 мая Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко.
На встрече рассматривались три основные темы, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко пожелал выслушать предложения чиновников в связи с окончанием учебного года, вступительной кампанией и летним отдыхом детей.
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14 мая Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко.
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