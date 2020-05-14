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Президент предостерег от «ненужных послаблений» в системе образования

14.05.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: zorkanews.by

14 мая Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко.

На встрече рассматривались три основные темы, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко пожелал выслушать предложения чиновников в связи с окончанием учебного года, вступительной кампанией и летним отдыхом детей.

Отметив, что решения по этим вопросам приходится принимать в период пандемии коронавируса, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь будет «исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать".

" Никаких ненужных послаблений быть не должно, - считает президент. - Для того, чтобы учиться в вузе, нужны знания. Знания на стол - поступай в вуз. Если это школа, давайте определимся, как мы будем проводить там выпускные экзамены по окончании 9-х и 11-х классов».

 
 
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14 мая Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко.
 
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