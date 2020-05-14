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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совместные учения военных США и Польши проведут в июне, несмотря на пандемию Совместные учения военных США и Польши под названием Allied Spirit ("Союзный дух") все-таки проведут в июне, несмотря на пандемию. Об решении сообщило командование...

Совместные учения военных США и Польши под названием Allied Spirit ("Союзный дух") все-таки проведут в июне, несмотря на пандемию. Об решении сообщило командование Сухопутных сил США в Европе. Программу учений несколько изменили так, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих. Напомним, из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску своих военных в Европу еще в марте.