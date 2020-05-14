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Совместные учения военных США и Польши проведут в июне, несмотря на пандемию

14.05.2020 13:44 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Совместные учения военных США и Польши под названием Allied Spirit ("Союзный дух") все-таки проведут в июне, несмотря на пандемию. Об решении сообщило командование Сухопутных сил США в Европе. Программу учений несколько изменили так, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих. Напомним, из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску своих военных в Европу еще в марте.

 
 
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Совместные учения военных США и Польши под названием Allied Spirit ("Союзный дух") все-таки проведут в июне, несмотря на пандемию. Об решении сообщило командование...
 
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