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Совместные учения военных США и Польши проведут в июне, несмотря на пандемию
14.05.2020 13:44 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСовместные учения военных США и Польши под названием Allied Spirit ("Союзный дух") все-таки проведут в июне, несмотря на пандемию. Об решении сообщило командование Сухопутных сил США в Европе. Программу учений несколько изменили так, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих. Напомним, из-за пандемии коронавируса Пентагон остановил переброску своих военных в Европу еще в марте.
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Совместные учения военных США и Польши под названием Allied Spirit ("Союзный дух") все-таки проведут в июне, несмотря на пандемию. Об решении сообщило командование...
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