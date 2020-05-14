В сфере особого внимания: подготовка к выборам, новые лаборатории для тестирования коронавируса, работа экономического сектора и доплаты врачам

Источник материала: Ивьевский край

Образование избирательных комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, открытие новых лабораторий для проведения тестирования на коронавирусную инфекцию, работа экономического сектора региона, механизмы материального стимулирования врачей и медработников, а также расширение числа паркингов для большегрузов на магистралях области – эти темы обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

Принятое решение о назначении президентских выборов в Беларуси на 9 августа 2020-го сразу сделало акцент в политическом календаре и выдвинуло избирательную кампанию на место главного политического события этого года. Закономерно, что и подготовка к его проведению должна быть максимально четкой, организованной и учитывать все детали нынешней кампании.

В частности, в ближайшее время главные организационные процессы будут сконцентрированы в части формирования избирательных комиссий: областной и районных.

– Наша задача на уровне региона до 20 мая образовать областную избирательную комиссию. Еще комиссии будут образованы во всех районах и 2 в городе Гродно. Необходимо очень четко и предметно подойти к этому вопросу, чтобы организовать весь процесс ответственно, согласно законодательству, – отметил во время совещания председатель облисполкома Владимир Кравцов. – отметил во время совещания

Еще один вопрос, который в последние месяцы находится на строгом контроле – эпидемиологическая ситуация в регионе. В области на сегодняшний день работают пять лабораторий, которые ежедневно выполняют сотни тестов на коронавирус. Эти исследовательские структуры обеспечены всем необходимым.

– Мы позаботились о том, чтобы в лаборатории было передано все необходимое современное оборудование, сформированы смены из опытных специалистов для эффективной и оперативной работы. Мы должны выйти на 1200 проводимых тестов в сутки. Это реально и наши возможности это позволяют, – подчеркнул Владимир Кравцов.

Еще один момент, касающийся эпидемиологической ситуации, – формирование на базе санаторных учреждений в Гродно и в Лидском районе мест для долечивания пациентов после коронавирусной инфекции. Ситуацию специалисты сейчас характеризуют как напряженную, но контролируемую. Во время совещания было указано на необходимость соблюдать строгие условия для оптимальной работы медперсонала и для лечения пациентов.

Также во время совещания была озвучена тема функционирования контакт-центров для врачей. Особое внимание было обращено на то, чтобы эти центры были обеспечены всем необходимым: от системы питания до охраны.

Уже начались первые выплаты, предусмотренные Указом Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Эта тема также находится под пристальным вниманием. Как было отмечено во время совещания, важно провести разъяснительную работу среди работников, ответить на все возможные вопросы. Важно не допустить технических ошибок во время выплат, так как люди работают, спасают жизни и потому первостепенная забота о них. В главном управлении здравоохранения открыты телефоны "горячих линий", на которые могут обратиться все, у кого возникают какие-либо вопросы касательно выплат.

Тема, которая также тесно связана с эпидемиологической ситуацией, – это экономический сектор. Указ Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» в условиях COVID-19 направлен на минимизацию влияния на экономику Республики Беларусь мировой эпидемиологической ситуации. Исходя из положений документа, все профильные ведомства по нему уже работают. Как было отмечено во время совещания, необходимо координировать эти работы. Есть все инструменты для исполнения положений документа. Один из ключевых моментов сегодня – контроль ситуации занятости населения. Принципиально, чтобы экономика продолжала работать и люди могли зарабатывать. Также нужно отработать этот вопрос с нанимателями и определить, какая сейчас нужна поддержка. Как было подчеркнуто, не нужно ждать, когда потребуется решить вопрос. Надо постоянно мониторить возникающие моменты, и решать их, не оставляя людей один на один с их проблемами. Это должно быть четко отработано во всех районах области.

Пристального внимания заслужил на совещании и вопрос в части логистической инфраструктуры: расширения количества мест для стоянок большегрузов. Гродненский регион - прежде всего транзитный коридор, ежедневно через область перемещаются тысячи фур. В этой связи необходимо проанализировать нынешнюю ситуацию, чтобы, возможно, таких мест для парковок фур было создано больше. Объективно, что международные перевозчики должны останавливаться в установленных местах, но при этом должны быть обеспечены удобные условия для стоянок и их должно хватать. Это вопрос безопасности, и этим необходимо предметно заняться.

"ГП".