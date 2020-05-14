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Госпогранкомитет: Латвия и Литва не откроют границ до июня

14.05.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: gpk.gov.by

По поступившей информации от латвийской и литовской сторон в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, продлены сроки установленных ранее ограничений при пересечении границы, сказано в сообщении на сайте ведомства.

В Литовской Республике продлен срок установленного карантинного режима до 24.00 31 мая 2020 года, в Латвии режим чрезвычайной ситуации продлен до 9 июня 2020 года. Все ранее установленные ограничения в Латвийской Республике сохраняются.

На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска «Мейкшаны» (с белорусской стороны «Гаврилино»), «Каплава» («Плюсы»), Пиедруя» («Друя»), а также международный железнодорожный пункт пропуска «Индра» («Бигосово») на станции Бигосово для пассажирского сообщения.

До 9 июня латвийской стороной прекращено оформление иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Латвию.

Въезд в страну разрешен грузоперевозчикам, гражданам Латвии, членам их семей, лицам, имеющим разрешение на проживание и работу в Латвии, иностранным гражданам, постоянно проживающим в Латвии, лицам с дипломатическими паспортами и членам их семей, иностранцам, постоянно проживающим в Литве и Эстонии для возвращения к месту жительства, а также иностранным гражданам, которые прибыли в Латвию по гуманитарным причинам или для обеспечения интересов государства.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина», Верхнедвинский район) и «Силене» («Урбаны», Браславский район).

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Тверячус» («Видзы» с белорусской стороны), по-прежнему, оформление лиц и транспортных средств не осуществляется.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы латвийских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельных сторон на интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и Telegram-канале Госпогранкомитета.

Источник: Myfin.by
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Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
 
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