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Владимир Пигулевский: «У игроков «Энергетика-БГУ» есть подозрения на коронавирус? Первый раз от вас слышу»
14.05.2020 17:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель
– Есть информация, что у некоторых игроков «Энергетика» есть подозрения на коронавирус. Как-то можете прокомментировать?
– Я это от вас первый раз слышу. А кто вам сказал?
– Сообщает сайт
– А какие игроки? Фамилии? Я ездил сегодня в
– В новости указано без фамилий.
– Первый раз от вас слышу. Сейчас буду связываться и уточнять в клубе, – сказал Пигулевский.
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Владимир Пигулевский: «У игроков «Энергетика-БГУ» есть подозрения на коронавирус? Первый раз от вас слышу»
Руководитель «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский для Tribuna.com прокомментировал информацию о том, что в его команде есть футболисты с подозрением на коронавирус.
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