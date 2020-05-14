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Генсек АБФФ Жардецкий: «Вопросы по коронавирусу? Без комментариев»
14.05.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь
«Вопросы по коронавирусу? Без комментариев», – сказал Жардецкий.
Ранее
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Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий отказался комментировать Tribuna.com информацию о том, что в «Ислочи» и «Энергетике-БГУ» есть игроки с подозрением на...
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