Генсек АБФФ Жардецкий: «Вопросы по коронавирусу? Без комментариев»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь Сергей Жардецкий отказался комментировать Tribuna.com информацию о том, что в и «Энергетике-БГУ» есть игроки с подозрением на коронавирус.

«Вопросы по коронавирусу? Без комментариев», – сказал Жардецкий.

Ранее стало известно , что у одного из игроков «Минска» есть подозрение на коронавирус. Ближайший матч команды против был перенесен.

Владимир Пигулевский: «У игроков «Энергетика-БГУ» есть подозрения на коронавирус? Первый раз от вас слышу»

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