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Генсек АБФФ Жардецкий: «Вопросы по коронавирусу? Без комментариев»

14.05.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий отказался комментировать Tribuna.com информацию о том, что в «Ислочи» и «Энергетике-БГУ» есть игроки с подозрением на коронавирус.

«Вопросы по коронавирусу? Без комментариев», – сказал Жардецкий.

Ранее стало известно, что у одного из игроков «Минска» есть подозрение на коронавирус. Ближайший матч команды против «Немана» был перенесен.

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Теги: Минск
 
 
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Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий отказался комментировать Tribuna.com информацию о том, что в «Ислочи» и «Энергетике-БГУ» есть игроки с подозрением на...
 
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