Источник материала: БT

Наш ответ вирусу

В Беларуси наладили выпуск антисептиков

Антисептики производят более 10 предприятий

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси антисептики производят более 10 предприятий Стихийный ажиотажный спрос на антисептики в первые недели весны стал настоящим экзаменом для аптечной сети, поставщиков и производителей подобной продукции. То,...

Стихийный ажиотажный спрос на антисептики в первые недели весны стал настоящим экзаменом для аптечной сети, поставщиков и производителей подобной продукции. То, чего всегда казалось в избытке, на фоне пандемии коронавируса превратилось в один из предметов первой необходимости. Предложение по импортным поставкам, да и местное производство, не поспевали за спросом. Ситуацию под личный контроль взял Глава государства. Была поставлена задача - обеспечить страну отечественными аналогами в кратчайшие сроки. Курировать направление поручили Комитету госконтроля. Сегодня белорусские антисептики можно встретить не только в аптеках, но и в широкой торговой сети.взглянул на производственный процесс изнутри.Для этого бизнеса с чистыми руками придумана идеальная формула импортозамещения. Не требуется прорывной инновационности, технология прозрачна, как сам продукт, ингредиенты доступны и производятся внутри страны. Основа - этанол. Производные для него - злаки. Тот случай, когда продукт для медицинских целей рождается общими усилиями авангарда нашей экономики: промышленности и сельским хозяйством.После поставленной задачи нарастить производство на территории бобруйского предприятия оперативно заготовили стратегический запас зерновых: более 10 тысяч тонн, из которых получат пищевой спирт - наиболее эффективный, быстродействующий и безопасный для человека.Спрос - по меркам рынка колоссальный. С заводом сотрудничают более 20 компаний, производящих медицинскую и пищевую продукцию. На 500-х квадратных метрах - огромные резервуары для ректификации. Все контролируется электроникой. Только за сутки здесь изготавливают более 30 тысяч литров спирта.Когда этанол получен, можно приступать к изготовлению антисептика. Основа формулы - примерно 65% - спирт. Остальное - глицерин, отдушки и загуститель. Все необходимые компоненты перемешиваются вот в таком устройстве, его объем 10 тысяч литров. Дальше - автоматический розлив и упаковка.Закупить оборудование - важно, но это только полдела. Для любого производства необходима технология, которая поможет оптимизировать процесс. И опыт, который бобруйчане получили раньше, а, применив сейчас, смогли сократить время на запуск линии.Его опытные образцы произвели еще несколько лет назад. Однако на поток не ставили - отсутствовал спрос. Но глобальная пандемия фактически сформировала заказ. И сегодня бобруйский завод может производить до 30 тысяч литров антисептика в сутки.Вопрос с тарой тоже был решен в короткие сроки - закупили формы для выдува. Сегодня на заводе санитайзер фасуют в литровые бутылки. Они пользуются наибольшим спросом у потребителей. Есть вариант поменьше - 100 мл. В планах к концу мая разливать и в максимально удобные "подручные" емкости в 50 миллилитров. Впрочем, подстроиться готовы под разного потребителя. В случае необходимости можно нарастить производство и в 5 литровых бутлях. В этом случае с конвейера будет сходить почти 100 тысяч литров антисептика в сутки.Сегодня в Беларуси антисептики производят более 10 предприятий - как частные, так и государственные. На складе только этого бобруйского завода своего покупателя ожидает 200 тысяч литров антисептика. Дефицит антисептика в эпоху пандемии COVID-19 по всему больше не проявится, зато хорошо видна общая готовность в других промышленных сферах, на предприятиях химпрома и пищепрома. Там, где есть сырье и свободные мощности при необходимости подключиться к процессу к бизнесу "чистые руки".