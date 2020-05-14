Пресс-секретарь АБФФ о словах Лукашенко про коронавирус: «Одно дело – перевод, а другое – контекст. Я не хотел бы комментировать это»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник рассказал о чемпионате Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

«Наш Минздрав принял меры для предотвращения распространения коронавируса. Они прислали нам рекомендации, а мы отправили их в клубы.

Средняя посещаемость за прошлый сезон – чуть более 2000 зрителей. В этом сезоне она стала ниже после новостей о коронавирусе. Мы не стали проводить матчи без болельщиков, но мы старались усаживать людей на определенном расстоянии друг от друга. Также на стадионах есть антисептики и медицинский персонал на входе меряет у болельщиков температуру.

Слова Лукашенко о коронавирусе? Одно дело – перевод, а другое – контекст. Я не хотел бы комментировать это. Решения, которые принимает АБФФ, основаны на всей информации, которую мы получаем от органов здравоохранения», – сказал Алейник.

В Беларуси по состоянию на 14 мая официально подтверждены 26772 случая заражения коронавирусом, 151 пациент умер.

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