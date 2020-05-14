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Во втором квартале 2020 года пандемия приведет к спаду в мировой торговле почти на 27 %
14.05.2020 22:50 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТо, что кризис будет самым страшным со времен Великой депрессии, не так давно предрекал Международный валютный фонд.
Сегодня глава МВФ признал: все оказалось намного серьезнее.
"Кризис только набирает обороты, а прогноз уже хуже даже наших пессимистичных ожиданий".
К неутешительному выводу пришла и конференция ООН по торговле и развитию. Во втором квартале 2020 года пандемия коронавируса приведет к спаду в мировой торговле почти на 27 процентов по сравнению с первым кварталом.
Из-за неспособности стран Европы сплотиться, по данным агентства "Блумберг", самой уязвимой валютой в странах с развитой экономикой становится евро.
С начала года евро упал на 3,5 % по отношению к доллару. Участники рынка уверены, что со временем валюта продолжит ослабляться. В разгар эпидемии страны ЕС все еще не могут выработать единую фискальную политику для поддержки экономики.
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То, что кризис будет самым страшным со времен Великой депрессии, не так давно предрекал Международный валютный фонд. Сегодня глава МВФ признал: все оказалось...
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