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Чемпионат Беларуси. 9-й тур. «Торпедо-БелАЗ» против «Городеи»
15.05.2020 08:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
9-й тур
Напомним, АБФФ перенесла матч «Минск» – «Неман» из-за подозрения на наличие коронавируса у футболиста столичного клуба.
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Чемпионат Беларуси 9-й тур Напомним, АБФФ перенесла матч «Минск» – «Неман» из-за подозрения на наличие коронавируса у футболиста столичного клуба.
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