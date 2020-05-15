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Чемпионат Беларуси. 9-й тур. «Торпедо-БелАЗ» против «Городеи»

15.05.2020 08:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

9-й тур

Торпедо-БелАЗ – Городея
Дата проведения
15 мая, 18.00, «Торпедо»
Онлайн матча

 

Энергетик-БГУ – Динамо Брест
Дата проведения
16 мая, 15.00, «Городской стадион»
Онлайн матча

 

Шахтер – Славия
Дата проведения
16 мая, 17.00, «Строитель»
Онлайн матча

 

БАТЭ – Слуцк
Дата проведения
16 мая, 19.00, «Борисов-Арена»
Онлайн матча

 

Белшина – Витебск
Дата проведения
17 мая, 15.00, «Спартак»
Онлайн матча

 

Динамо Минск – Ислочь
Дата проведения
17 мая, 17.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

Рух Брест – Смолевичи
Дата проведения
17 мая, 19.00, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

 

Минск – Неман 0:0 
Дата проведения
15 мая, 18.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

Напомним, АБФФ перенесла матч «Минск» – «Неман» из-за подозрения на наличие коронавируса у футболиста столичного клуба.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 9-й тур Напомним, АБФФ перенесла матч «Минск» – «Неман» из-за подозрения на наличие коронавируса у футболиста столичного клуба.
 
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