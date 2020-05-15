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Международная помощь медикам Беларуси: очередной крупный груз для борьбы с COVID-19 прибывает из Китая
15.05.2020 08:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Сегодня в Беларусь из Китая прибывает очередной крупный груз для борьбы с COVID-19. Самолет доставит в нашу страну новую партию тест-систем для диагностики коронавируса.
К помощи подключились и иностранные военные. Они передали главному военному клиническому медицинскому центру более 2000 защитных санитарно-гигиенических комбинезонов. От имени Минской ассоциации военных атташе костюмы вручил её представитель при посольстве Сирийской Арабской Республики.
Ещё один самолёт из КНР приземлится в Беларуси 20 мая, он доставит респираторы и маски. А в начале июня поездом прибудут медицинские защитные костюмы, очки и перчатки, а также инфракрасные термометры.
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Международная помощь медикам Беларуси: очередной крупный груз для борьбы с COVID-19 прибывает из Китая
Сегодня в Беларусь из Китая прибывает очередной крупный груз для борьбы с COVID-19. Самолет доставит в нашу страну новую партию тест-систем для диагностики...
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