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Международная помощь медикам Беларуси: очередной крупный груз для борьбы с COVID-19 прибывает из Китая

15.05.2020 08:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сегодня в Беларусь из Китая прибывает очередной крупный груз для борьбы с COVID-19. Самолет доставит в нашу страну новую партию тест-систем для диагностики коронавируса. 

К помощи подключились и иностранные военные. Они передали главному военному клиническому медицинскому центру более 2000 защитных санитарно-гигиенических комбинезонов. От имени Минской ассоциации военных атташе костюмы вручил её представитель при посольстве Сирийской Арабской Республики. 

Мульхам Шебель, военный атташе при посольстве Сирийской Арабской Республики: «Это помощь в моральном смысле, а не в материальном. Это ответ на то тепло и то отношение, которое мы почувствовали, находясь в вашей стране».

Тимофи Уайт-Бойкот, атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенного Кролевства Великобритании: «Я думаю, что коронавирус – это проблема международная. И усилия в борьбе с этой проблемой тоже должны быть международными».

Ещё один самолёт из КНР приземлится в Беларуси 20 мая, он доставит респираторы и маски. А в начале июня поездом прибудут медицинские защитные костюмы, очки и перчатки, а также инфракрасные термометры.

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Сегодня в Беларусь из Китая прибывает очередной крупный груз для борьбы с COVID-19. Самолет доставит в нашу страну новую партию тест-систем для диагностики...
 
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