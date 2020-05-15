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Страны Балтии возобновляют безвизовые поездки для граждан

Париж в ответ на решение Мадрида принял зеркальную меру

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЕС открывает внутренние границы Страны Балтии возобновляют безвизовые поездки для граждан Ограничения на передвижение между государствами ввели в середине марта из-за коронавируса. Документ о...

Ограничения на передвижение между государствами ввели в середине марта из-за коронавируса. Документ о смягчении ограничительных мер главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии и Литвы подпишут в Риге сегодня.Париж в ответ на решение Мадрида об обязательном двухнедельном карантине, который теперь будут обязаны соблюдать все, кто попадает в Испанию из-за рубежа, принял зеркальную меру. Также стало известно, что Германия и Австрия планируют полностью открыть совместную границу 15 июня. Смягчать режим проверок начнут уже завтра.