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ЕС открывает внутренние границы

15.05.2020 09:46 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Страны Балтии возобновляют безвизовые поездки для граждан

Ограничения на передвижение между государствами ввели в середине марта из-за коронавируса. Документ о смягчении ограничительных мер главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии и Литвы подпишут в Риге сегодня. 

Париж в ответ на решение Мадрида принял зеркальную меру

Париж в ответ на решение Мадрида об обязательном двухнедельном карантине, который теперь будут обязаны соблюдать все, кто попадает в Испанию из-за рубежа, принял зеркальную меру. Также стало известно, что Германия и Австрия планируют полностью открыть совместную границу 15 июня. Смягчать режим проверок начнут уже завтра.

 
 
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Страны Балтии возобновляют безвизовые поездки для граждан Ограничения на передвижение между государствами ввели в середине марта из-за коронавируса. Документ о...
 
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