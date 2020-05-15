Весна – время авитаминоза и снижения иммунитета. А на фоне пандемии коронавирусной инфекции именно крепкий иммунитет – то, что необходимо каждому из нас.

Во-первых – необходимо нормализовать питание (дробными порциями, 5 раз в день), спать надо не менее 8 часов в сутки, ну и не менее 30 минут физической нагрузки в день. Откажитесь от таких вредных привычек как употребление алкоголя и курение, либо сведите к минимуму.

Во-вторых – принимайте продукты, повышающие иммунитет. Мед содержит целый ряд витаминов групп А, В, С, Е, К и фолиевую кислоту. Но главным его преимуществом является содержание флавоноидов – веществ, которые влияют на активность ферментов

в организме. Важно лишь помнить, что мед должен быть натуральным, а не искусственным.

Орехи содержат жирные кислоты омега-3, которые организмом, увы, не вырабатываются, но необходимы для его функционирования. А еще в орехах есть калий, магний, кальций и фосфор, которые станут опорой здорового иммунитета. Ежедневная норма 50 — 100 граммов.

Стоит включить в рацион и молочные продукты. Для повышения иммунитета лучше употреблять ряженку, кефир или ацидофилин. Наличие в них пробиотиков улучшает процесс пищеварения и способствует выведению вредных веществ из организма.

Рыба – это источник омега-3 жирных кислот, которых в нашем организме совсем недостаточно для поддержания иммунитета. Выбирайте жирную рыбу, например, тунца или лосося. Кроме того, наш организм не способен вырабатывать цинк и потому нам необходимо употреблять продукты, которые в избытке содержат этот элемент, в том числе и рыбу. Дело в том, что цинк принимает непосредственное участие в строении иммунных клеток.

Квашеная капуста и болгарский перец – ценные источники витамина С. Квашеная капуста – это натуральный пробиотик для кишечника, в силу того, что это ферментированный продукт, он поддерживает микрофлору кишечника. Модулирует наш иммунитет через работу пищеварительной системы, выработку иммунных факторов стенкой кишечника.

Ярко окрашенные цветные овощи и зелень – в них содержится много эфирных концентрированных масел, которые укрепляют наш иммунитет, заряжают каждую клетку организма и делают их более жизнестойкими.

Репчатый лук, чеснок, хрен, редька – продукты, богатые фитонцидами, которые убивают болезнетворные микроорганизмы, грибы и бактерии, повышают сопротивляемость организма к инфекциям, усиливают восстановительные процессы в тканях. Они обладают антисептическими свойствами и помогают организму бороться с бактериями и вирусами.

В природе есть особые травы и растения, повышающие иммунитет. Это женьшень, эхинацея, лакричник, желтокорень, красный клевер, одуван-чик, молочный чертополох, зверобой, девясил, чистотел, алоэ, радиола розовая, пряности (корица, имбирь), зеленый чай и т.д. Эти травы можно и нужно включать в состав самых разных сборов для повышения иммунитета. Такие иммунные сборы можно принимать во время болезни для ускорения выздоровления, а также в качестве профилактики.

Избегайте вредной пищи и не переедайте. Этот совет можно назвать по-настоящему универсальным. Диетологи считают, что иммунитету может навредить жирная, тяжёлая пища с большим показателем калорийности. То есть рафинированные, копчёные, маринованные, содержащие много сахара и соли продукты.

Переедание же ослабляет иммунную систему в силу того, что на переваривание большого количества пищи требуется слишком много энергии. А ведь этот ресурс может в любой момент понадобиться организму для защиты от вирусов.

Н.СОЛОДКАЯ,

инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».