ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минский аэропорт потерял более 90% пассажиропотока: итоги апреля

15.05.2020 12:02 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: belavia.by

Из-за распространения COVID-19 большинство авиаперевозчиков мира приостановили рейсы на неопределенный период. В середине мая некоторые авиакомпании заявили, что в июне частично возобновят полеты.

Как отметили в пресс-службе, в Национальном аэропорту с марта 2020 года наблюдается перерыв в выполнении международных рейсов иностранными авиакомпаниями, а также отменены большинство рейсов базового перевозчика – Белавиа.

В апреле аэропорт обслужил всего 22,1 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года это меньше на 93,7%.

При этом в апреле аэропорт принял 357 рейсов, или 15,7% от запланированных (к уровню апреля 2019-го снижение составило 83,1%).

Всего за четыре месяца 2020 года в аэропорту обслужили 960 тыс. пассажиров. Это более чем на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск снизился из-за пандемии коронавируса на 93%. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
 
Новости дня
Новости
 
Игрок «Ислочи» заявил, что в клубе несколько человек с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика