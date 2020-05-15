Минский аэропорт потерял более 90% пассажиропотока: итоги апреля

Источник материала: Myfin

фото: belavia.by

Из-за распространения COVID-19 большинство авиаперевозчиков мира приостановили рейсы на неопределенный период. В середине мая некоторые авиакомпании заявили, что в июне частично возобновят полеты.

Как отметили в пресс-службе, в Национальном аэропорту с марта 2020 года наблюдается перерыв в выполнении международных рейсов иностранными авиакомпаниями, а также отменены большинство рейсов базового перевозчика – Белавиа.

В апреле аэропорт обслужил всего 22,1 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года это меньше на 93,7%.

При этом в апреле аэропорт принял 357 рейсов, или 15,7% от запланированных (к уровню апреля 2019-го снижение составило 83,1%).

Всего за четыре месяца 2020 года в аэропорту обслужили 960 тыс. пассажиров. Это более чем на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.