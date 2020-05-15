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Минский аэропорт потерял более 90% пассажиропотока: итоги апреля
15.05.2020 12:02 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Из-за распространения COVID-19 большинство авиаперевозчиков мира приостановили рейсы на неопределенный период. В середине мая некоторые авиакомпании заявили, что в июне частично возобновят полеты.
Как отметили в пресс-службе, в Национальном аэропорту с марта 2020 года наблюдается перерыв в выполнении международных рейсов иностранными авиакомпаниями, а также отменены большинство рейсов базового перевозчика – Белавиа.
В апреле аэропорт обслужил всего 22,1 тыс. пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года это меньше на 93,7%.
При этом в апреле аэропорт принял 357 рейсов, или 15,7% от запланированных (к уровню апреля 2019-го снижение составило 83,1%).
Всего за четыре месяца 2020 года в аэропорту обслужили 960 тыс. пассажиров. Это более чем на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Источник: Myfin.by
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Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск снизился из-за пандемии коронавируса на 93%. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
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