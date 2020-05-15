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На следующей неделе АБФФ проведет профилактическое тестирование клубов высшей лиги на наличие инфекции и антител
15.05.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь АБФФ Сергей
– Много команд высшей лиги сдавало тесты?
– Также вчера тестирование прошли игроки
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
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На следующей неделе АБФФ проведет профилактическое тестирование клубов высшей лиги на наличие инфекции и антител
Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий рассказал о проведении экспресс-тестов на коронавирус.
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