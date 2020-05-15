На следующей неделе АБФФ проведет профилактическое тестирование клубов высшей лиги на наличие инфекции и антител

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий рассказал о проведении экспресс-тестов на коронавирус.

– Много команд высшей лиги сдавало тесты?

– Также вчера тестирование прошли игроки . На следующей неделе мы сделаем профилактические тестирования других клубов высшей лиги. Все пройдут экспресс-тесты на наличие инфекции и антител. Нам это надо знать. Это важно для врачей и нас, чтобы мы могли понимать, что игроки находятся в безопасности и играм чемпионата инфекция не угрожает, – сказал Жардецкий .

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