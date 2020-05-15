ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На следующей неделе АБФФ проведет профилактическое тестирование клубов высшей лиги на наличие инфекции и антител

15.05.2020 12:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий рассказал о проведении экспресс-тестов на коронавирус.

– Много команд высшей лиги сдавало тесты?

– Также вчера тестирование прошли игроки «Торпедо-БелАЗ». На следующей неделе мы сделаем профилактические тестирования других клубов высшей лиги. Все пройдут экспресс-тесты на наличие инфекции и антител. Нам это надо знать. Это важно для врачей и нас, чтобы мы могли понимать, что игроки находятся в безопасности и играм чемпионата инфекция не угрожает, – сказал Жардецкий.

Генсек АБФФ Жардецкий: «Матчи 9-го тура состоятся согласно расписания. «Ислочь» опровергает слова Янсане»

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий рассказал о проведении экспресс-тестов на коронавирус.
 
Новости дня
Новости
 
Ученые Сингапура представили новый экспресс-тест на антитела к COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика