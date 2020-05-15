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БТ забылся и опроверг версию Минздрава, что в Докшицах не было вспышки коронавируса
15.05.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Еще в начале апреля СМИ
17 апреля начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий подтвердил, что в Докшицах – городе с населением в пять тысяч человек – есть 72 пациента с инфекцией. В тот же день Минздрав провел пресс-конференцию, где назвал другие цифры – 20 эпизодов коронавируса в Докшицах.
8 мая главврач Докшицкой ЦРБ Сергей Кубор
В недавнем выпуске программы БТ утверждается, что в Докшицах отделения, перепрофилированные под лечение пациентов с COVID-19, возвращаются к привычному режиму работы. Медики уходят отдыхать, потому что якобы победили пневмонии и коронавирус.
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Еще в начале апреля СМИ забили тревогу из-за вспышки пневмоний и коронавируса в Докшицах, но власти отрицали, что пневмонии связаны с COVID-19. 10 апреля Елена Богдан в...
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