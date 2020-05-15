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БТ забылся и опроверг версию Минздрава, что в Докшицах не было вспышки коронавируса

15.05.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Еще в начале апреля СМИ забили тревогу из-за вспышки пневмоний и коронавируса в Докшицах, но власти отрицали, что пневмонии связаны с COVID-19. 10 апреля Елена Богдан в ответ на просьбу прокомментировать обстановку в Докшицах ответила, что никакой чрезвычайной ситуации там нет, все ожидаемо. Однако пару дней назад, 13 мая, гостелеканал «Беларусь-1» выпустил сюжет, где говорится, что количество случаев пневмоний, в том числе вызванных вирусом, «снизилось на 60%». Это заметила «Свобода». Правда, к какому периоду относится такая динамика, неизвестно.

17 апреля начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий подтвердил, что в Докшицах – городе с населением в пять тысяч человек – есть 72 пациента с инфекцией. В тот же день Минздрав провел пресс-конференцию, где назвал другие цифры – 20 эпизодов коронавируса в Докшицах.

8 мая главврач Докшицкой ЦРБ Сергей Кубор дал интервью «СБ» и сказал, что подобных эпидемиологически напряженных ситуаций за 25 лет своей работы он не помнит. По его словам, нечто похожее происходило в 2009 году, во время пандемии свиного гриппа, «но там [была] иная специфика, да и осложнения проще поддавались лечению».

В недавнем выпуске программы БТ утверждается, что в Докшицах отделения, перепрофилированные под лечение пациентов с COVID-19, возвращаются к привычному режиму работы. Медики уходят отдыхать, потому что якобы победили пневмонии и коронавирус.

 
 
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Еще в начале апреля СМИ забили тревогу из-за вспышки пневмоний и коронавируса в Докшицах, но власти отрицали, что пневмонии связаны с COVID-19. 10 апреля Елена Богдан в...
 
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