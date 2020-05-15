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В отеле Киева из-за карантина находятся 46 младенцев, рожденных для иностранцев суррогатными матерями

15.05.2020 12:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинская клиника репродуктивной медицины опубликовала видеоролик, где рассказывается о 46 рожденных суррогатными матерями младенцах, которых не могут забрать их родители-иностранцы из-за карантина в стране. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова считает, что Украина попала в скандал о защите прав детей.

46 младенцев от суррогатных матерей находятся в киевском отеле «Венеция». Работники клиники записали ролик для родителей, которые не могут забрать детей из-за закрытых границ. Многие страны, в том числе Украина, ввели карантин из-за пандемии коронавируса.

Видео адресовано суррогатным родителям из США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других. Персонал клиники говорит, что с детьми все в порядке, они находятся под медицинским наблюдением. Все младенцы находятся в одной комнате.

Эпицентр скандала

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина попала в эпицентр скандала по защите прав детей, рожденных методом суррогатного материнства.

Денисова заявила: видео является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства этой клиникой является системной.

По ее мнению, государство не принимает надлежащих мер по защите прав детей и достойного отношения к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых невозможно проконтролировать. Денисова призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства могли пользоваться только граждане страны.

«Суррогатное материнство в Украине — проблема, которая нуждается в комплексном и немедленном реагировании. Оказание таких услуг иностранным гражданам может привести прежде всего к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан. Дети в Украине не должны быть объектами торговли людьми», — заявила омбудсмен.

 
 
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Украинская клиника репродуктивной медицины опубликовала видеоролик, где рассказывается о 46 рожденных суррогатными матерями младенцах, которых не могут забрать...
 
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