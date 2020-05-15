|
Ученые Сингапура представили новый экспресс-тест на антитела к COVID-19
15.05.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTУченые из Сингапура разработали инновационный тест на антитела к COVID-19. Он позволит оценивать эффективность потенциальных вакцин против коронавируса, а также отслеживать контакты при новых вспышках. Как отмечают эксперты, проведение подобных исследований чрезвычайно важно при постепенном выходе государства из строгих карантинных мер. В кратчайшие сроки новые экспресс-тесты на антитела могут поставить и в другие страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Сингапура разработали инновационный тест на антитела к COVID-19. Он позволит оценивать эффективность потенциальных вакцин против коронавируса, а также...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)