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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые Сингапура представили новый экспресс-тест на антитела к COVID-19 Ученые из Сингапура разработали инновационный тест на антитела к COVID-19. Он позволит оценивать эффективность потенциальных вакцин против коронавируса, а также...

Ученые из Сингапура разработали инновационный тест на антитела к COVID-19. Он позволит оценивать эффективность потенциальных вакцин против коронавируса, а также отслеживать контакты при новых вспышках. Как отмечают эксперты, проведение подобных исследований чрезвычайно важно при постепенном выходе государства из строгих карантинных мер. В кратчайшие сроки новые экспресс-тесты на антитела могут поставить и в другие страны.