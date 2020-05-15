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Словения объявила о завершении эпидемии коронавируса
15.05.2020 12:51 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTО завершении эпидемии сегодня объявила Словения. Решение принято после того, как власти подтвердили меньше 7 новых случаев заражения ежедневно в течение последних двух недель. Всего в стране коронавирусом заболели 1 464 человек, 103 умерли. При этом граждане по-прежнему должны носить маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки. Остается и карантин на две недели для приезжих из стран, не входящих в ЕС.
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О завершении эпидемии сегодня объявила Словения. Решение принято после того, как власти подтвердили меньше 7 новых случаев заражения ежедневно в течение последних...
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