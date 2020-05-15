ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сессия МОК впервые пройдет в режиме онлайн

15.05.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

136-я сессия Международного олимпийского комитета впервые пройдет в онлайн-режиме из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах. Решение было принято исполкомом МОК 14 мая. Планируется, что 136-я сессия состоится 17 июля, сообщает пресс-служба НОК Беларуси. Работа будет организована дистанционно через безопасную электронную систему.

  Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
136-я сессия Международного олимпийского комитета впервые пройдет в онлайн-режиме из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава МОК...
 
Новости дня
Новости
 
Когда в Европу возвращается футбол: расписание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика