Сессия МОК впервые пройдет в режиме онлайн

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136-я сессия Международного олимпийского комитета впервые пройдет в онлайн-режиме из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах. Решение было принято исполкомом МОК 14 мая. Планируется, что 136-я сессия состоится 17 июля, сообщает пресс-служба НОК Беларуси. Работа будет организована дистанционно через безопасную электронную систему.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите