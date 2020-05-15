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Волонтёры, которые помогали беларуским медикам пережить эпидемию, погибли в аварии
15.05.2020 15:08 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Вечером 14 мая в Пуховичском районе на трассе М-5 произошлая авария. По
Оказалось, в Citroen ехали ребята, которые снимали документальный фильм о работе #ByCovid19 и вчера сами принимали участие в проекте как волонтеры, развозя помощь беларуским медикам. Это Владимир Михайловский, Максим Гавриленко и Любовь Земцова. Владимир и Максим скончались, Любовь попала в реанимацию, она в
#ByCovid19 – это волонтерская инициатива, которая в условиях эпидимии коронавируса собирает деньги на поддержку медработников и доставляет СИЗ в медучреждения по всей Беларуси.
«Вчера вечером группа документалистов, с которой мы весь день отработали при передачах в больницы, попала в аварию, –
Буквально вчера я сам для себя говорил, что единственная реальная причина, по которой невозможно что-то изменить, – это смерть. А вот и она.
Володя говорил о том, что подумывает присоединиться к нашей команде после того, как закончит проект. Максим в основном молча делал свою работу и явно был под впечатлением от того, что мы все видели в больнице. Люба много рассказывала о проекте и [о том] как ей важно запечатлеть нашу работу. За день мы очень сдружились, как бывает с людьми, которые на одной волне. Это было больше, чем документальное кино. Мы отработали этот день как одна волонтерская команда. Я был последним человеком, который разговаривал с ними.
Земля пухом. Я знал что мы работаем со смертью, стараемся опередить ее, но он пришла с неожиданной стороны. Наши ребята».
Редакция KYKY выражает свои соболезнования родным и близким погибших.
Обложка: Evelyn Bencicova.
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Вечером 14 мая в Пуховичском районе на трассе М-5 произошлая авария. По версии СК, на встречную полосу свернул 20-летний парень на Rover. Случилось ДТП, в результате...
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