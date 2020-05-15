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Волонтёры, которые помогали беларуским медикам пережить эпидемию, погибли в аварии

15.05.2020 15:08 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вечером 14 мая в Пуховичском районе на трассе М-5 произошлая авария. По версии СК, на встречную полосу свернул 20-летний парень на Rover. Случилось ДТП, в результате чего умерли 33-летний водитель и 26-летний пассажир Citroen, а также сам водитель Rover.

Оказалось, в Citroen ехали ребята, которые снимали документальный фильм о работе #ByCovid19 и вчера сами принимали участие в проекте как волонтеры, развозя помощь беларуским медикам. Это Владимир Михайловский, Максим Гавриленко и Любовь Земцова. Владимир и Максим скончались, Любовь попала в реанимацию, она в критическом состоянии.

#ByCovid19 – это волонтерская инициатива, которая в условиях эпидимии коронавируса собирает деньги на поддержку медработников и доставляет СИЗ в медучреждения по всей Беларуси.

«Вчера вечером группа документалистов, с которой мы весь день отработали при передачах в больницы, попала в аварию, – пишет в своем фейсбуке один из инициаторов #BYCOVID19 Андрей Стрижак. – Погибли двое ребят – Володя и Максим, Люба в реанимации. У нее вчера был день рождения.

Буквально вчера я сам для себя говорил, что единственная реальная причина, по которой невозможно что-то изменить, – это смерть. А вот и она.

Володя говорил о том, что подумывает присоединиться к нашей команде после того, как закончит проект. Максим в основном молча делал свою работу и явно был под впечатлением от того, что мы все видели в больнице. Люба много рассказывала о проекте и [о том] как ей важно запечатлеть нашу работу. За день мы очень сдружились, как бывает с людьми, которые на одной волне. Это было больше, чем документальное кино. Мы отработали этот день как одна волонтерская команда. Я был последним человеком, который разговаривал с ними.

Земля пухом. Я знал что мы работаем со смертью, стараемся опередить ее, но он пришла с неожиданной стороны. Наши ребята».

Редакция KYKY выражает свои соболезнования родным и близким погибших.

Обложка: Evelyn Bencicova.

 
 
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Вечером 14 мая в Пуховичском районе на трассе М-5 произошлая авария. По версии СК, на встречную полосу свернул 20-летний парень на Rover. Случилось ДТП, в результате...
 
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