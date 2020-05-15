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Пресс-атташе минского «Динамо» Строк: «Вчера руководство клуба связывалась с АБФФ, которая сказала то, что футболистам «Ислочи» делали экспресс-тесты, но пока результатов не было»
15.05.2020 14:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-атташе минского «Динамо» Александр Строк рассказал о подготовке к матчу с «Ислочью».
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– Вчера руководство нашего клуба связывалась с федерацией, которая сказала то, что всему клубу делали экспресс-тесты, но пока результатов не было.
– Если эта информация окажется правдивой, как вам кажется, федерация адекватно отреагирует на эту ситуацию?
– Надо ждать, надо смотреть, какое решение будет принято.
И насколько эта информация вообще правдива (слова Янсане – Tribuna.com). Тут уже федерация должна этот вопрос проконтролировать, изучить. И если это правда, то какие-то меры должны приниматься.
– Надо будет перенести матч, как в случае с
– Тут уже без комментариев, – сказал Строк.
На победу минского «Динамо» над «Ислочью» здесь дают 2. Надо брать!
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Пресс-атташе минского «Динамо» Строк: «Вчера руководство клуба связывалась с АБФФ, которая сказала то, что футболистам «Ислочи» делали экспресс-тесты, но пока результатов не было»
Пресс-атташе минского «Динамо» Александр Строк рассказал о подготовке к матчу с «Ислочью».
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