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Пресс-атташе минского «Динамо» Строк: «Вчера руководство клуба связывалась с АБФФ, которая сказала то, что футболистам «Ислочи» делали экспресс-тесты, но пока результатов не было»

15.05.2020 14:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-атташе минского «Динамо» Александр Строк рассказал о подготовке к матчу с «Ислочью».

Момо Янсане сообщил, что у нескольких игроков «Ислочи» коронавирус. Минскому «Динамо» 17 мая играть против команды Жуковского. Есть ли у вас какая-нибудь информация?

– Вчера руководство нашего клуба связывалась с федерацией, которая сказала то, что всему клубу делали экспресс-тесты, но пока результатов не было.

– Если эта информация окажется правдивой, как вам кажется, федерация адекватно отреагирует на эту ситуацию?

– Надо ждать, надо смотреть, какое решение будет принято.

И насколько эта информация вообще правдива (слова Янсане – Tribuna.com). Тут уже федерация должна этот вопрос проконтролировать, изучить. И если это правда, то какие-то меры должны приниматься.

– Надо будет перенести матч, как в случае с «Неманом» и «Минском»?

– Тут уже без комментариев, – сказал Строк.

На победу минского «Динамо» над «Ислочью» здесь дают 2. Надо брать!

 
 
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