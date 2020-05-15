Пресс-атташе брестского «Динамо»: «Не имеем официальных подтверждений фактам коронавируса в «Энергетике-БГУ». В команде нормальная обстановка, все настроены на игру»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-атташе брестского «Динамо» Нина Кононюк прокомментировала информацию, что в «Энергетике-БГУ» футболисты заразились коронавирусом.

– 16 мая брестскому «Динамо» играть против «Энергетика-БГУ». Поступают сообщения, что в минской команде футболисты болеют коронавирусом. Есть ли у вас какая-то информация?

– Мы не имеем никаких официальных подтверждений этим фактам. Пока, это лишь домыслы и делать какие-то выводы или предпринимать действия рано.

– Команда не опасается ли играть?

– Нет, в команде нормальная обстановка, все настроены на игру.

– Есть ли у вас контакт какой-то с АБФФ ? Федерация держит вас в курсе ситуации по «Энергетику-БГУ»?

– Безусловно, клуб является членом АБФФ и работает в тесном контакте с Ассоциацией. Мы убеждены, что если бы факты заболевания игроков «Энергетика-БГУ» коронавирусом подтвердились, то в АБФФ незамедлительно бы отреагировали и, как следствие, приняли адекватные меры.

– Вариант с переносом матча пока не рассматривается?

– Повторюсь, «Динамо-Брест» является членом АБФФ и обязан подчинятся принятым в Ассоциации правилам и нормам. Это касается и переносов матчей и продолжения проведения Чемпионата. Если подобные решения будут приняты, то проинформирует об этом всех: и нас и СМИ, – сказала Кононюк.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 15 мая – более 4,36 миллионов случаев. Более 1,56 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 297 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 26772 (+947 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 8168 (+457) человек выздоровели и 151 умерли (+5 за сутки).

Вот это кэф на победу брестского «Динамо» над «Энергетиком-БГУ»!