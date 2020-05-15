На Россию надвигается цунами банкротств: Каждый третий бизнес оказался неплатежеспособен

Источник материала: Ежедневник

Каждой третьей компании в России грозит банкроство. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок по итогам опроса предпринимателей, проведенного 20-26 апреля.

Ситуация в экономике, по которой ударили падение цен на нефть и пандемия коронавируса, существенно хуже кризиса 2014 года. «Если сравнивать, то риск банкротства выше более чем в два раза», - заявила вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова в ходе онлайн-эфира, пишет finanz.ru .

Зоной бедствия стал сектор торговли и услуг, где на грани банкротства оказались почти половина компаний (40% на конце апреля).

В легкой и пищевой промышленности, в секторе высоких технологий, здравоохранении и фармацевтике - в предбанкротном состоянии находятся 33% предприятий. Немногим меньше - 32% - их доля в секторе недвижимости и строительства.

В сфере финансов и инвестиций риски банкротства - у 31% компаний, в тяжелой промышленности - у 30%, в сфере транспортировки и хранения - у 29%.

В сегментах фармацевтики и энергетики риск банкротства вырос в апреле по сравнению с мартом в 2 раза, констатировала Папченкова. «В энергетике рост объясняется и спровоцирован прежде всего банкротством в контрагентах. В фармацевтике большинство субстанций закупается в Китае и Индии. Если посмотреть на готовые лекарственные препараты, то одна из ключевых для нас стран-партнеров - это Италия. Это сказывается и на работе российских фармацевтических компаний», - объяснила она.

Пока в России действует мораторий на банкротства компаний из наиболее пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических предприятий. Кредиторы могут не подавать заявления о банкротстве до начала октября, и эта практика уже активно используется: в апреле, по данным Федресурса, было зафиксировано всего 112 сообщений о банкротстве - в 10 раз меньше, чем год назад.

Но спустя полгода, когда мораторий уйдет в прошлое, на экономику может обрушиться цунами банкротств: на данный момент 22% компаний планируют инициировать эту процедуру, а 78% - думают об этом.

В качестве причины предприниматели называют падение спроса на продукцию или услуги (63%), невозможность обслуживать кредит (60%), а также вынужденную приостановка деятельности в связи с режимом повышенной готовности или ЧС в регионе (57%).

Кроме того, бизнес жалуется на нарушение обязательств со стороны контрагентов (32%), задолженность по заработной плате (25%), ограничение перевозок (24%), ослабление рубля (15%).

Неплатежеспособность одного бизнеса влечет за собой проблемы другого, создавая «цепную реакцию банкротств», отмечает Папченкова: даже если сейчас компании чувствуют себя хорошо, они видят риски волны неплатежей со стороны контрагентов.

Бизнес закредитован, при этом помощь предлагается государством в форме новых кредитов. «Кредиты на оборот, кредиты на зарплату. Возникает вопрос: те компании, которые уже сейчас подвержены риску в связи с высокой кредитной нагрузкой, невозможностью обслуживать кредит, - помогут ли им эти меры поддержки?» - подчеркнула Папченкова.