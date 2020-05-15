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Ларс Хауген: «В Беларуси в каждом городе есть большие арены. В Норвегии я к такому не привык»
15.05.2020 15:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-голкипер минского
– Знаешь кого-нибудь, кто заболел коронавирусом?
– Нет, а ты? Кстати, как ситуация в Беларуси?
– Уже под 30 тысяч зараженных. И футбольный чемпионат продолжается…
– Не знал. Слышал, что хоккейное первенство у вас закончилось последним в мире. А футбол… Белорусы поступили не так, как все остальные. Хотя сейчас и бундеслига будет играть. Это сумасшедшее время, но рано или поздно оно закончится. Надо сохранять позитив, а пока просто быть осторожными, заботиться о близких.
– Что в нашей стране тебя удивляло? К чему было сложно привыкнуть?
– Наибольшие проблемы доставлял язык. А удивляло в основном то, что касалось хоккея. В Беларуси в каждом городе есть большие арены. В Норвегии я к такому не привык.
Конечно, возникали и забавные ситуации. В Солигорске однажды купил на рынке фрукты – яблоки и еще что-то, и недостаточно хорошо их помыл. В результате так заболел живот, что оказался в больнице. Там думали, что у меня аппендицит, хотели сделать операцию. Еле их отговорил – в конце концов они поняли, что я просто отравился.
Помню, доктора и медсестры отнеслись ко мне очень хорошо. А моя девушка тогда была в Норвегии, и я боялся даже говорить ей о случившемся, чтобы она не волновалась. Рассказывал только друзьям… – рассказал
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Экс-голкипер минского «Динамо» Ларс Хауген вспомнил о времени, которое провел в Беларуси.
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