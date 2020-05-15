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Минздрав сообщил новые данные по больным коронавирусом: рост продолжается

15.05.2020 15:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Беларуси, на 15 мая в стране число зараженных коронавирусной инфекцией выросло, равно как и число умерших от заболеваний, отягощенных COVID-19.

По данным Минздрава, в стране на 15 мая официально зарегистрировано 27 730 человек с подтвержденным коронавирусом. То есть число больных за сутки выросло на 958 человек. Сообщается о проведении 321 705 тестов (+13 549 за сутки), выздоровлении 8 807 пациентов (за сутки  - 639 человек).

Число умерших за весь период эпидемии составило 156 человек (+пять новых смертей за сутки).

Накануне Минздрав сообщал, что за сутки в стране было зафиксировано 947 новых случаев коронавируса. По словам заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, в сране наметилось плато. И действительно, официальная статистика Минздрава пестрит практически одинаковыми данными по приросту и смертности ежедневно.

 

 
 
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Согласно последним данным Министерства здравоохранения Беларуси, на 15 мая в стране число зараженных коронавирусной инфекцией выросло, равно как и число умерших...
 
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