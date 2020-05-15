Минздрав сообщил новые данные по больным коронавирусом: рост продолжается

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Беларуси, на 15 мая в стране число зараженных коронавирусной инфекцией выросло, равно как и число умерших от заболеваний, отягощенных COVID-19.

По данным Минздрава, в стране на 15 мая официально зарегистрировано 27 730 человек с подтвержденным коронавирусом. То есть число больных за сутки выросло на 958 человек. Сообщается о проведении 321 705 тестов (+13 549 за сутки), выздоровлении 8 807 пациентов (за сутки - 639 человек).

Число умерших за весь период эпидемии составило 156 человек (+пять новых смертей за сутки).