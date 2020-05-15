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Директор «Ислочи» Мельников о коронавирусе в команде: «Мы повторно проверяем всю информацию. В любом случае клуб выступит с заявлением»
15.05.2020 16:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал корреспонденту
– У нас еще идет сбор информации.
– Вы понимаете, что лишний час промедления рождает у людей все больше и больше домыслов?
– Какие люди? Мы же всех максимально ограничили.
– Я про болельщиков. Что они уже конспирологические теории строят.
– Да-да. Поймите, я скажу так, что все данные о здоровье футболистов – они проверяются несколько раз. И чтобы мы о чем-то заявили и потом в дальнейшем не опровергали сами себя, чтобы не сказали, что мы виляем. Мы должны несколько раз все проверить. Ситуация совершенно не такая, как пишут везде. Я имею в виду нас, нашего клуба.
– Вы проводите повторное тестирование?
– Можно сказать обширно, что мы повторно проверяем всю информацию. И в любом случае клуб выступит с заявлением, но это будет такое время, когда у нас вся информация будет на руках. Естественно, мы не собираемся отмалчиваться. Поверьте, сейчас ведется очень напряженная работа: мы все – от тренера до учредителя все переживаем за ваших работников. Я не знаю, когда смогу вам полностью на все ответить, но пока не о чем говорить.
– А фамилии вы можете озвучить, кто находится под подозрением?
– Я не хотел бы бежать впереди лошади. Это все будет в официальном заявлении.
– Когда заявление будет, вы можете сказать?
– Нет, не могу. Идут постоянные консультации с медицинскими службами – нашей и медицинскими службами страны. Мы все это перепроверяем по несколько раз
– Ваша ситуация никак не влияет на ближайший матч против минского
– Да, все будет по графику.
– Но вы игроков, кто находится под подозрением изолировали, верно?
– Да-да. Тем более, не совсем правильно пишут, что кто болен, а кто не болен – это не все соответствует действительности
– Все-таки не хотите озвучить фамилии?
– Вы поймите – это не является каким-то военным секретом, но раз перепроверяется информация, то я ж не могу сказать, что тот больной, а тот не больной. Я жду еще поступление медицинской информации
– Вы находитесь на связи с
– Конечно-конечно. Мы обязаны информировать о здоровье спортсменов.
– Допустим, не дай бог, если окажется, что у игроков есть коронавирус, то, как вам кажется, федерация перенесет матч?
– Это решать им. Все-таки это органы, которые находятся над нами. И они принимают решения, а мы все принятые решения исполняем, – сказал Мельников.
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Директор «Ислочи» Мельников о коронавирусе в команде: «Мы повторно проверяем всю информацию. В любом случае клуб выступит с заявлением»
Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал корреспонденту Tribuna.com о том, как обстоят дела в клубе на фоне появившейся информации о том, что у некоторых игроков...
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