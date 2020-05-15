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Директор «Ислочи» Мельников о коронавирусе в команде: «Мы повторно проверяем всю информацию. В любом случае клуб выступит с заявлением»

15.05.2020 16:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал корреспонденту Tribuna.com о том, как обстоят дела в клубе на фоне появившейся информации о том, что у некоторых игроков команды диагностирован коронавирус.

– У нас еще идет сбор информации.

– Вы понимаете, что лишний час промедления рождает у людей все больше и больше домыслов?

– Какие люди? Мы же всех максимально ограничили.

– Я про болельщиков. Что они уже конспирологические теории строят.

– Да-да. Поймите, я скажу так, что все данные о здоровье футболистов – они проверяются несколько раз. И чтобы мы о чем-то заявили и потом в дальнейшем не опровергали сами себя, чтобы не сказали, что мы виляем. Мы должны несколько раз все проверить. Ситуация совершенно не такая, как пишут везде. Я имею в виду нас, нашего клуба.

– Вы проводите повторное тестирование?

– Можно сказать обширно, что мы повторно проверяем всю информацию. И в любом случае клуб выступит с заявлением, но это будет такое время, когда у нас вся информация будет на руках. Естественно, мы не собираемся отмалчиваться. Поверьте, сейчас ведется очень напряженная работа: мы все – от тренера до учредителя все переживаем за ваших работников. Я не знаю, когда смогу вам полностью на все ответить, но пока не о чем говорить.

– А фамилии вы можете озвучить, кто находится под подозрением?

– Я не хотел бы бежать впереди лошади. Это все будет в официальном заявлении.

– Когда заявление будет, вы можете сказать?

– Нет, не могу. Идут постоянные консультации с медицинскими службами – нашей и медицинскими службами страны. Мы все это перепроверяем по несколько раз

– Ваша ситуация никак не влияет на ближайший матч против минского «Динамо». Игра состоится по графику?

– Да, все будет по графику.

– Но вы игроков, кто находится под подозрением изолировали, верно?

– Да-да. Тем более, не совсем правильно пишут, что кто болен, а кто не болен – это не все соответствует действительности

– Все-таки не хотите озвучить фамилии?

– Вы поймите – это не является каким-то военным секретом, но раз перепроверяется информация, то я ж не могу сказать, что тот больной, а тот не больной. Я жду еще поступление медицинской информации

– Вы находитесь на связи с АБФФ. Они знают ситуацию?

– Конечно-конечно. Мы обязаны информировать о здоровье спортсменов.

– Допустим, не дай бог, если окажется, что у игроков есть коронавирус, то, как вам кажется, федерация перенесет матч?

– Это решать им. Все-таки это органы, которые находятся над нами. И они принимают решения, а мы все принятые решения исполняем, – сказал Мельников.

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Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал корреспонденту Tribuna.com о том, как обстоят дела в клубе на фоне появившейся информации о том, что у некоторых игроков...
 
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