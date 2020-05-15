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NASA перенесет начало программы по освоению Луны на конец 2021 года

15.05.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Первый этап американской программы Artemis по освоению Луны начнут в конце следующего года. Перенос связан с задержкой при создании ракеты-носителя SLS из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил помощник заместителя директора NASA Том Уитмайер, передает ТАСС.

Этап Artemis 1, предусматривающий непилотируемый полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, начнут уже в следующем году. Более точную дату объявят на следующей неделе. 

Согласно программе NASA, второй этап начнется в 2022 году облетом естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.


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Первый этап американской программы Artemis по освоению Луны начнут в конце следующего года. Перенос связан с задержкой при создании ракеты-носителя SLS из-за пандемии...
 
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