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NASA перенесет начало программы по освоению Луны на конец 2021 года
15.05.2020 17:04 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПервый этап американской программы Artemis по освоению Луны начнут в конце следующего года. Перенос связан с задержкой при создании ракеты-носителя SLS из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил помощник заместителя директора NASA Том Уитмайер, передает
Этап Artemis 1, предусматривающий непилотируемый полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, начнут уже в следующем году. Более точную дату объявят на следующей неделе.
Согласно программе NASA, второй этап начнется в 2022 году облетом естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.
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Первый этап американской программы Artemis по освоению Луны начнут в конце следующего года. Перенос связан с задержкой при создании ракеты-носителя SLS из-за пандемии...
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