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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так NASA перенесет начало программы по освоению Луны на конец 2021 года Первый этап американской программы Artemis по освоению Луны начнут в конце следующего года. Перенос связан с задержкой при создании ракеты-носителя SLS из-за пандемии...

Первый этап американской программы Artemis по освоению Луны начнут в конце следующего года. Перенос связан с задержкой при создании ракеты-носителя SLS из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил помощник заместителя директора NASA Том Уитмайер, передаетЭтап Artemis 1, предусматривающий непилотируемый полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, начнут уже в следующем году. Более точную дату объявят на следующей неделе.Согласно программе NASA, второй этап начнется в 2022 году облетом естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите