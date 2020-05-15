Виталий Жуковский: «В начале недели тест Стефена дал положительный результат, на днях сдал повторный – он отрицательный. Пока держим игрока в изоляции»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» в беседе с корреспондентом .com прокомментировал информацию о том, что игрок команды заражен коронавирусом.

– Как дела у Стефена?

– В начале недели его анализ дал положительный результат, но Стефен говорил, что прекрасно себя чувствует. На днях он сделал повторный анализ. Его результат – отрицательный, но мы все равно держим футболиста в изоляции. Не хотим рисковать, поэтому Биток сделает еще один тест на коронавирус и не примет участия в ближайшем матче, – сказал Жуковский.

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