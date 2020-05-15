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Виталий Жуковский: «В начале недели тест Стефена дал положительный результат, на днях сдал повторный – он отрицательный. Пока держим игрока в изоляции»
15.05.2020 19:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи»
– Как дела у Стефена?
– В начале недели его анализ дал положительный результат, но Стефен говорил, что прекрасно себя чувствует. На днях он сделал повторный анализ. Его результат – отрицательный, но мы все равно держим футболиста в изоляции. Не хотим рисковать, поэтому Биток сделает еще один тест на коронавирус и не примет участия в ближайшем матче, – сказал Жуковский.
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Виталий Жуковский: «В начале недели тест Стефена дал положительный результат, на днях сдал повторный – он отрицательный. Пока держим игрока в изоляции»
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