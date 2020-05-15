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Юрий Пунтус: «Бушма и Афанасьев заболели, есть температура. Ситуация как на войне – нужно играть» 

15.05.2020 20:44 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус после матча с «Городеей» (3:1) рассказал о состоянии здоровья своих футболистов, передает «Прессбол».

– Бушма и Афанасьев не попали в заявку. Что с ними?

– Заболели. Есть температура. Находятся дома. Ситуация как на войне – нужно играть, добиваться результата и не терять игроков. Сейчас мы все живем на базе. Рад, что ребята меня поддержали. До следующего матча с «Неманом» будем точно там находиться.

– Им делали тесты на коронавирус?

– Делали экспресс-тесты всей команде. Мне важно здоровье футболистов, – сказал Пунтус.

Ранее сообщалось о том, что у Бушмы и Афанасьева подозрения на коронавирус.

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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус после матча с «Городеей» (3:1) рассказал о состоянии здоровья своих футболистов, передает «Прессбол».
 
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