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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ВОЗ предупредили о второй волне эпидемии коронавируса в Европе Всемирная организация здравоохранения тем временем призвала европейские страны готовиться ко второй волне коронавируса осенью или зимой этого года. Как отметил...

Всемирная организация здравоохранения тем временем призвала европейские страны готовиться ко второй волне коронавируса осенью или зимой этого года. Как отметил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью The Daily Telegraph, повторная вспышка заболевания может совпасть с сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью.Клюге призвал европейские страны сохранять бдительность, несмотря на снижение числа смертей и новых случаев заболевания в последние недели. Необходимо продолжать наращивать потенциал тестирования и отслеживания контактов инфицированных.