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В ВОЗ предупредили о второй волне эпидемии коронавируса в Европе

15.05.2020 20:21 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Всемирная организация здравоохранения тем временем призвала европейские страны готовиться ко второй волне коронавируса осенью или зимой этого года. Как отметил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью The Daily Telegraph, повторная вспышка заболевания может совпасть с сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью.

Ханс Клюге, директор европейского регионального бюро ВОЗ: "Мы должны осознать, что живем на планете, полной вирусов. Этот вирус может стать тем, что мы называем эндемичным, как ряд сезонных вирусов из группы корон. Другой вариант - он может мутировать. В данном случае решающее значение имеет готовность и укрепление систем здравоохранения, а также потенциал медицинских учреждений по части наблюдения. Это ключевой вопрос".

Клюге призвал европейские страны сохранять бдительность, несмотря на снижение числа смертей и новых случаев заболевания в последние недели. Необходимо продолжать наращивать потенциал тестирования и отслеживания контактов инфицированных.

 
 
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Всемирная организация здравоохранения тем временем призвала европейские страны готовиться ко второй волне коронавируса осенью или зимой этого года. Как отметил...
 
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