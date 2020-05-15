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Средства индивидуальной защиты от посольства Беларуси в Китае передали РНПЦ детской онкологии
15.05.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСредства индивидуальной защиты, поступившие в Совет Республики от посольства Беларуси в Китае, сегодня передали Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии. Сенаторы курируют это медучреждение, и это уже третье посещение РНПЦ.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы привезли медицинские маски для детей, которые приобретены сотрудниками белорусского посольства в Китае. По поручению председателя Совета Республики Натальи Кочановой сенаторы курируют это медицинское учреждение. Мы проводим различные акции, помогаем центру различными способами, чтобы комфорт, уют и профессиональное лечение помогали маленьким пациентам".
Виктор Лискович также отметил, что в целом медики системно подходят к оказанию помощи в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией, выработана этапность оказания медицинской помощи данной категории больных.
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Средства индивидуальной защиты, поступившие в Совет Республики от посольства Беларуси в Китае, сегодня передали Республиканскому научно-практическому центру...
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