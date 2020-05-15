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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Средства индивидуальной защиты от посольства Беларуси в Китае передали РНПЦ детской онкологии Средства индивидуальной защиты, поступившие в Совет Республики от посольства Беларуси в Китае, сегодня передали Республиканскому научно-практическому центру...

Средства индивидуальной защиты, поступившие в Совет Республики от посольства Беларуси в Китае, сегодня передали Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии. Сенаторы курируют это медучреждение, и это уже третье посещение РНПЦ.Виктор Лискович также отметил, что в целом медики системно подходят к оказанию помощи в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией, выработана этапность оказания медицинской помощи данной категории больных.