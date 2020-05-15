Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели и выписаны 8 тысяч 807 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией К новым данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 8 тысяч 807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 27 тысяч 730...

К новым данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 8 тысяч 807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 27 тысяч 730 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведена 321 тысяча 705 тестов. За весь период распространения инфекции умерли 156 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.