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В Беларуси выздоровели и выписаны 8 тысяч 807 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией

15.05.2020 19:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

К новым данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 8 тысяч 807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 27 тысяч 730 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведена 321 тысяча 705 тестов. За весь период распространения инфекции умерли 156 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
 
 
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К новым данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 8 тысяч 807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 27 тысяч 730...
 
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