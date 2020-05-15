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У Макася отрицательный тест на коронавирус

15.05.2020 19:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в беседе с корреспондентом Tribuna.com рассказал о том, что у форварда Александра Макася не подтвердилось наличие коронавируса.

– У Макася обнаружена односторонняя пневмония. Его тест на коронавирус дал отрицательный результат, – сказал Жуковский.

Ранее сообщалось, что футболист находился на больничном.

Редакция Tribuna.com желает Александру скорейшего возвращения на поле!

«Люди пошли по другому пути и хотят внаглую украсть Момо». История с заявлением Янсане о коронавирусе в «Ислочи» еще более запутана

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в беседе с корреспондентом Tribuna.com рассказал о том, что у форварда Александра Макася не подтвердилось наличие...
 
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