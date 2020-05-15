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У Макася отрицательный тест на коронавирус
15.05.2020 19:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи»
– У Макася обнаружена односторонняя пневмония. Его тест на коронавирус дал отрицательный результат, – сказал Жуковский.
Ранее сообщалось, что футболист
Редакция Tribuna.com желает Александру скорейшего возвращения на поле!
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский в беседе с корреспондентом Tribuna.com рассказал о том, что у форварда Александра Макася не подтвердилось наличие...
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