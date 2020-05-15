У Макася отрицательный тест на коронавирус

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» в беседе с корреспондентом Tribuna.com рассказал о том, что у форварда не подтвердилось наличие коронавируса.

– У Макася обнаружена односторонняя пневмония. Его тест на коронавирус дал отрицательный результат, – сказал Жуковский.

Ранее сообщалось, что футболист находился на больничном.

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