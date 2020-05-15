Жуковский о твите Янсане: «Уверен, что текст писал не он. Мы хотим прозрачности и солидности, но люди пошли по другому пути и хотят внаглую украсть футболиста»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» в беседе с корреспондентом .com предположил, что игрок команды Момо Янсане опубликовал твит о наличии коронавируса в команде под давлением своего агента, который, возможно, манипулирует футболистом и преследует свои цели.

– Что происходит с доктором клуба Дмитрием Тишковым?

– Тесты показали, что у него коронавирус не обнаружен. Как только появились какие-то симптомы, мы обратились в федерацию, и игроки прошли тесты. Понятно, может быть кому-то будет не интересно это слышать, но есть как есть. Говорю конкретно и по-мужски.

– Ваши слова идут вразрез с твиттом Момо Янсане . Его заявление стало для вас откровением?

– За последние две недели в клуб пришло четыре письма: и о зарплате, и о коронавирусе и обо всем, что творится во внешнем мире. Среди прочего игрок уведомил нас, что мы обязаны выплатить ему зарплату с бонусом, который был указан при переподписании контракта. Сразу скажу, с подобными задержками и он, и другие игроки нашей команды уже сталкивались. Дело в том, что мы раз в два-три месяца отдаем зарплату. Футболисты привыкли к этому, никто из них не сказал ни слова возмущения. Все с пониманием относятся к такой ситуации.

У этих писем в клуб есть предыстория. В межсезонье к нам обратился африканский агент, который ведет дела Момо. До этого мы ни разу не общались, он приехал в расположение команды на сборах в Турции. Этот человек предложил схему трансфера Янсане, на которую мы были не согласны. Она идет вразрез с принципами «Ислочи». Мы хотим работать официально: клуб присылает официальную бумагу на трансфер, а затем мы вступаем в переговоры и решаем вопрос. Нашему клубу не нужны движения влево-вправо, не хотим участвовать в таких играх.

Сейчас у этих агентов есть предложение по трансферу Момо, которое не доходит до клуба. Люди просто хотят украсть человека. Поэтому уверен, что текст в этом твите писал не Момо. Мы хотим прозрачности и солидности, но люди пошли по другому пути и хотят внаглую украсть футболиста.

– Какая-то дичь.

– Я скажу больше. На днях Момо уехал из квартиры, где жил и должен находиться по месту регистрации. Понимаете, Янсане просто скрывают от нас! Мы нашли, где он проживает, и сказали, что вечером он должен находиться по месту регистрации. Сейчас мне просто жалко футболиста. Момо – прекрасный парень. Мы с ним очень много общались, много ему помогали. Считаю, в его прогрессе очень большая заслуга нашего клуба.

Не знаю, какими методами на него влияют. Представьте, в четверг он выходил после сдачи тестов и говорил: «Ребята, я готов. Буду рубиться за команду». И в пятницу случается такой вброс. Раньше я спрашивал его: «Зачем ты шлешь письма на клуб? Почему это делаешь?» Он отвечал: «Это не я, это агент». Выходит, Момо просто манипулируют. Но задержки зарплаты у него не будет, у него нет шансов уйти. Поверьте, Момо доработает свой контракт до конца 2021 года. В этой истории не пойдем на компромисс. хочет работать на трансферном рынке чисто и прозрачно. Еще раз, сейчас мне просто по-человечески жалко Момо. Я вижу, что этот парень просто хочет играть в футбол, но кто-то желает его использовать в своих меркантильных целях, – сказал Жуковский.

Полный текст интервью читайте по ссылке ниже:

«Люди пошли по другому пути и хотят внаглую украсть Момо». История с заявлением Янсане о коронавирусе в «Ислочи» еще более запутана