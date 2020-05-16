ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Макслайн – Первая лига. 5-й тур. «Лида» – «Ошмяны», «Гранит» в гостях у «Орши», «Волна» играет с «Химиком»

16.05.2020 08:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Макслайн – Первая лига

5-й тур

Орша – Гранит
Дата проведения
16 мая, 16.00, «ЦСК»
Онлайн матча
Волна – Химик Светлогорск
Дата проведения
16 мая, 17.00, «Волна»
Онлайн матча
Лида – Ошмяны
Дата проведения
16 мая, 18.00, «Юность»
Онлайн матча
Крумкачы – Нафтан
Дата проведения
17 мая, 14.00, «СОК Олимпийский»
Онлайн матча
Слоним 2017 – Сморгонь
Дата проведения
17 мая, 16.00, «Юность»
Онлайн матча
Спутник – Гомель
Дата проведения
17 мая, 18.00, «стадион СДЮШОР-8»
Онлайн матча
Арсенал Дзержинск – Локомотив Гомель 0:0 
Дата проведения
16 мая, 14.00, «РЦОР-БГУ»
Онлайн матча

Напомним, АБФФ перенесла игру 5-го тура «Макслайн – первой лиги» с участием «Локомотива» и дзержинского «Арсенала». Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов «Арсенала» было подозрение на наличие вируса COVID-19. 14 мая игрок, у которого ранее возникли подозрения на коронавирус, сдал тест и получил отрицательный результат.

Таблица Макслайн – Первой лиги

Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макслайн – Первая лига 5-й тур Напомним, АБФФ перенесла игру 5-го тура «Макслайн – первой лиги» с участием «Локомотива» и дзержинского «Арсенала».
 
Новости дня
Новости
 
"Клуб редакторов" сегодня после "Панорамы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
16.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика