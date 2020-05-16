Макслайн – Первая лига. 5-й тур. «Лида» – «Ошмяны», «Гранит» в гостях у «Орши», «Волна» играет с «Химиком»

Источник материала: Tribuna.com

Макслайн – Первая лига

5-й тур

Напомним, АБФФ перенесла игру 5-го тура «Макслайн – первой лиги» с участием «Локомотива» и дзержинского «Арсенала». Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов «Арсенала» было подозрение на наличие вируса COVID-19. 14 мая игрок, у которого ранее возникли подозрения на коронавирус, сдал тест и получил отрицательный результат.

Таблица Макслайн – Первой лиги

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