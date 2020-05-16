|
Макслайн – Первая лига. 5-й тур. «Лида» – «Ошмяны», «Гранит» в гостях у «Орши», «Волна» играет с «Химиком»
16.05.2020 08:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Макслайн – Первая лига
5-й тур
Напомним, АБФФ перенесла игру 5-го тура «Макслайн – первой лиги» с участием «Локомотива» и дзержинского «Арсенала». Данное решение принято в связи с тем, что у одного из футболистов «Арсенала»
Такого еще не было! Маржа 0% и лучшие коэффициенты на чемпионат Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макслайн – Первая лига. 5-й тур. «Лида» – «Ошмяны», «Гранит» в гостях у «Орши», «Волна» играет с «Химиком»
Макслайн – Первая лига 5-й тур Напомним, АБФФ перенесла игру 5-го тура «Макслайн – первой лиги» с участием «Локомотива» и дзержинского «Арсенала».
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)