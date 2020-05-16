Агент Янсане: «Не просим остановить чемпионат. Наша позиция такова: если есть проблема в команде, почему бы не взять паузу и не изучить все. В воскресенье Момо не может играть»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Момо Янсане Хьюго Роудс в разговоре с Tribuna.com рассказал о взаимоотношениях с «Ислочью».

– Сразу поясню, мы не просим остановить чемпионат. Наша позиция такова: если есть проблема в команде, почему бы не взять паузу и не изучить все, а потом продолжить, убедившись, что ничего не угрожает? Почему матч «Минска» вдруг перенесли?

Мы не требуем остановить все. Момо играл все матчи до этого, ходил на тренировки. То, что сейчас чемпионат на виду в Европе, даже хорошо для многих. Но мы хотим, чтобы, если проблема случилась с командой, было адекватное решение, нормальный медицинский протокол. Если это появится, Момо будет играть и тренироваться. Никаких проблем. Вот во Франции, например, дают витамин С, есть и другая профилактика.

Момо не говорит по-русски, слабо понимает, что происходит, а ему просто говорят: «Иди и играй». Как? Если в клубе наладят коммуникацию и дадут гарантии безопасности, Момо, конечно, будет выходить на поле. Не проблема. Но сейчас в такой ситуации в воскресенье он не может играть.

Несмотря на ситуацию, хочу сказать, что Момо любит Беларусь и белорусов. Минск уже для него как дом. Он желает самого лучшего команде, чтобы она была как можно выше в таблице. Поэтому он играет и справа, и слева в атаке, всегда бегает в защиту. Его сердце принадлежит . Никто им не манипулирует и его разумом со стороны не управляет, – сказал Роудс.

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