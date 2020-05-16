ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Агент Янсане: «Не просим остановить чемпионат. Наша позиция такова: если есть проблема в команде, почему бы не взять паузу и не изучить все. В воскресенье Момо не может играть»

16.05.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Агент Момо Янсане Хьюго Роудс в разговоре с Tribuna.com рассказал о взаимоотношениях с «Ислочью».

– Сразу поясню, мы не просим остановить чемпионат. Наша позиция такова: если есть проблема в команде, почему бы не взять паузу и не изучить все, а потом продолжить, убедившись, что ничего не угрожает? Почему матч «Минска» вдруг перенесли? 

Мы не требуем остановить все. Момо играл все матчи до этого, ходил на тренировки. То, что сейчас чемпионат на виду в Европе, даже хорошо для многих. Но мы хотим, чтобы, если проблема случилась с командой, было адекватное решение, нормальный медицинский протокол. Если это появится, Момо будет играть и тренироваться. Никаких проблем. Вот во Франции, например, дают витамин С, есть и другая профилактика. 

Момо не говорит по-русски, слабо понимает, что происходит, а ему просто говорят: «Иди и играй». Как? Если в клубе наладят коммуникацию и дадут гарантии безопасности, Момо, конечно, будет выходить на поле. Не проблема. Но сейчас в такой ситуации в воскресенье он не может играть.

Несмотря на ситуацию, хочу сказать, что Момо любит Беларусь и белорусов. Минск уже для него как дом. Он желает самого лучшего команде, чтобы она была как можно выше в таблице. Поэтому он играет и справа, и слева в атаке, всегда бегает в защиту. Его сердце принадлежит «Ислочи». Никто им не манипулирует и его разумом со стороны не управляет, – сказал Роудс.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости
 
Макслайн – Первая лига. 5-й тур. «Лида» – «Ошмяны», «Гранит» в гостях у «Орши», «Волна» играет с «Химиком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
16.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Слуцк Город

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика