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"Клуб редакторов" сегодня после "Панорамы"
15.05.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСегодня вечером на
Десятки миллионов фейков: что делать, чтобы не утонуть в потоке устрашающих заголовков? И почему сегодня мир выходит из карантина, а вчерашний парад Победы оказался один на всех? Медийный эффект народного праздника.
А также - почему кому-то было выгодно закрыть глаза на парад Победы в Минске? Откроем карты союзников в
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Сегодня вечером на "Беларусь 1", как уже традиционно по пятницам, ведущие медиаэксперты обсуждают самые важные темы недели. Как противостоять информационной волне,...
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