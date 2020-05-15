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"Клуб редакторов" сегодня после "Панорамы"

15.05.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня вечером на "Беларусь 1", как уже традиционно по пятницам, ведущие медиаэксперты обсуждают самые важные темы недели. Как противостоять информационной волне, которую запустил коронавирус? Проверим новости на достоверность.

Десятки миллионов фейков: что делать, чтобы не утонуть в потоке устрашающих заголовков? И почему сегодня мир выходит из карантина, а вчерашний парад Победы оказался один на всех? Медийный эффект народного праздника.

А также - почему кому-то было выгодно закрыть глаза на парад Победы в Минске? Откроем карты союзников в "Клубе редакторов". Сразу после "Панорамы".

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером на "Беларусь 1", как уже традиционно по пятницам, ведущие медиаэксперты обсуждают самые важные темы недели. Как противостоять информационной волне,...
 
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