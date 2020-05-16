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Возвращение Бундеслиги! «Боруссия» Дортмунд принимает «Шальке», «РБ Лейпциг» против «Фрайбурга»

16.05.2020 10:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня после паузы продолжительностью более 2 месяцев возобновляется чемпионат Германии. Из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить без зрителей.

В 26-м туре Бундеслиги сегодня «Боруссия» Дортмунд примет «Шальке», «РБ Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом», «Айнтрахт» – с «Боруссией» Менхенгладбах. 

Завтра «Бавария» сыграет на выезде с «Унионом», а завершится тур в понедельник матчем между «Вердером» и «Байером»

26-й тур

Боруссия Д – Шальке
Дата проведения
16 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

РБ Лейпциг – Фрайбург
Дата проведения
16 мая, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Хоффенхайм – Герта
Дата проведения
16 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Фортуна – Падерборн
Дата проведения
16 мая, 16.30, «Меркур Шпиль-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Аугсбург – Вольфсбург
Дата проведения
16 мая, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Айнтрахт Ф – Боруссия М
Дата проведения
16 мая, 19.30, «Коммерцбанк-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кельн – Майнц
Дата проведения
17 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика

 

Унион Берлин – Бавария
Дата проведения
17 мая, 19.00, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вердер – Байер
Дата проведения
18 мая, 21.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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Сегодня после паузы продолжительностью более 2 месяцев возобновляется чемпионат Германии.
 
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