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Возвращение Бундеслиги! «Боруссия» Дортмунд принимает «Шальке», «РБ Лейпциг» против «Фрайбурга»
16.05.2020 10:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня после паузы продолжительностью более 2 месяцев возобновляется чемпионат Германии. Из-за пандемии
В 26-м туре
Завтра
26-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня после паузы продолжительностью более 2 месяцев возобновляется чемпионат Германии.
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