Возвращение Бундеслиги! «Боруссия» Дортмунд принимает «Шальке», «РБ Лейпциг» против «Фрайбурга»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня после паузы продолжительностью более 2 месяцев возобновляется чемпионат Германии. Из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить без зрителей.

В 26-м туре Бундеслиги сегодня Дортмунд примет , сыграет с «Фрайбургом», «Айнтрахт» – с «Боруссией» Менхенгладбах.

Завтра сыграет на выезде с «Унионом», а завершится тур в понедельник матчем между «Вердером» и .

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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