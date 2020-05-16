Вы устали сидеть дома? Врачи тоже устали: хроника коронавируса в Беларуси на 16 мая

Источник материала: KYKY

К 16 мая число случаев коронавируса по всему миру выросло до 4,5 миллионов. Погибли – больше 307 тысяч человек, вылечились – 1,6 миллионов. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,4 миллиона эпизодов инфекции;

Россия: 262,8 тысячи;

Британия: 238 тысяч;

Испания: 230 тысяч;

Италия: 223,8 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 87 тысяч летальных исходов;

Британия: 34 тысячи;

Италия: 31,6 тысяч;

Франция: 27,5 тысячи;

Испания: 27,4 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Что происходит в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 26 772 случая коронавируса. Вылечились – 8 168 человек, скончались – 151.

Вчера, 15 мая, стало известно о трагической смерти волонтеров: трое ребят, которые помогали беларуским медикам пережить эпидемию, погибли в жуткой аварии. Это Владимир Михайловский, Максим Гавриленко и Любовь Земцова. Владимир и Максим скончались, Любовь попала в реанимацию, она в критическом состоянии. Редакция KYKY выражает свои соболезнования родным и близким погибших.

В Брестской центральной городской больнице лежит около 600 пациентов с пневмониями. Официально говорят, что только 90 из них вызваны коронавирусом.

Жена медика, который работает в Барановичах, рассказала журналистам: «С мужем-врачом даже созвониться не получается. Он говорит: «У меня нет времени. Я занят». Попросила, когда освободится, перезвонить. Трое суток не звонил, потом эсэмэску прислал: все в порядке, я работаю». Также местные жители утверждают , что в Барановичах «городская больница полностью забита, гинекология и железнодорожная – тоже. В наркологии, вроде как, отводят койки под больных пневмонией».

Рекорд: мужчину из Молодечно трижды оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. В сумме его обязали выплатить 105 базовых величин, или 2 677,5 рубля.

Соучредитель TUT.by и других проектов Кирилл Волошин призвал беларуских медиков прекратить замалчивать проблемы в связи с эпидемией (например, о нехватке СИЗ). Он предложил покрыть расходы по юридической подготовке тем специалистам, кто отважиться слать заявления в прокуратуру, Минздрав и АП.

Это важно

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.