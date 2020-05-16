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Вы устали сидеть дома? Врачи тоже устали: хроника коронавируса в Беларуси на 16 мая
16.05.2020 11:52 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
К 16 мая число случаев коронавируса по всему миру выросло до 4,5 миллионов. Погибли – больше 307 тысяч человек, вылечились – 1,6 миллионов. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
США: 1,4 миллиона эпизодов инфекции;
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 87 тысяч летальных исходов;
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне!
Что происходит в Беларуси
Вчера, 15 мая,
В Брестской центральной городской больнице лежит
Жена медика, который работает в Барановичах,
Рекорд: мужчину из Молодечно трижды
Соучредитель TUT.by и других проектов Кирилл Волошин
Это важно
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива
Также для медработников есть
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К 16 мая число случаев коронавируса по всему миру выросло до 4,5 миллионов. Погибли – больше 307 тысяч человек, вылечились – 1,6 миллионов. Эти сведения получены...
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