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В Южной Америке игрокам запретят целовать мяч, плеваться и сморкаться на поле
16.05.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
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Церемония обмена вымпелами капитанами команд перед играми также будет отменена. Игроки и тренеры должны будут пить из личных бутылок.
Присутствовать на интервью и пресс-конференциях с участием футболистов и тренеров можно будет только в маске.
Кубок Либертадорес был прерван в марте из-за пандемии
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Конфедерация футбола Южной Америки ввела несколько ограничений для футболистов на поле после возобновления матчей.
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