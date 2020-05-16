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Агент Янсане: «Момо получает около 4 тыс долларов в месяц. «Ислочь» должна зарплату за два месяца и половину бонуса за подписание контракта»
16.05.2020 12:03 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент
- Сколько «Ислочь» должна Момо?
– Клуб должен зарплату за два месяца и половину бонуса за подписание контракта. Когда мы в декабре заключали соглашение, клуб пообещал Янсане бонус размером 10 тысяч долларов, который выплатят двумя частями. Первую половину Момо получил в январе, второй нет до сих пор.
- А сколько получает в месяц?
– Около четырех тысяч долларов.
- Зимой Момо действительно мог уйти в другой клуб?
– В феврале я приехал к «Ислочи» на сбор в Турцию. Мы встретились с президентом и тренером. У нас состоялась хорошая встреча, где говорили обо всех предложениях по Момо. Я предложил им 250 тысяч евро от клуба «Кадис» (из испанской
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Агент Янсане: «Момо получает около 4 тыс долларов в месяц. «Ислочь» должна зарплату за два месяца и половину бонуса за подписание контракта»
Агент Момо Янсане Хьюго Роудс в разговоре с Tribuna.com рассказал о зарплате своего подопечного.
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