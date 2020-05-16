Агент Янсане: «Момо получает около 4 тыс долларов в месяц. «Ислочь» должна зарплату за два месяца и половину бонуса за подписание контракта»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Момо Янсане Хьюго Роудс в разговоре с Tribuna.com рассказал о зарплате своего подопечного.

- Сколько «Ислочь» должна Момо?

– Клуб должен зарплату за два месяца и половину бонуса за подписание контракта. Когда мы в декабре заключали соглашение, клуб пообещал Янсане бонус размером 10 тысяч долларов, который выплатят двумя частями. Первую половину Момо получил в январе, второй нет до сих пор.

- А сколько получает в месяц?

– Около четырех тысяч долларов.

- Зимой Момо действительно мог уйти в другой клуб?

– В феврале я приехал к «Ислочи» на сбор в Турцию. Мы встретились с президентом и тренером. У нас состоялась хорошая встреча, где говорили обо всех предложениях по Момо. Я предложил им 250 тысяч евро от клуба «Кадис» (из испанской – прим. Tribuna.com). Они отказали – хотели 300 тысяч. После этого мы решили сосредоточиться на и доработать контракт до конца 2021-го, – сказал Роудс.

Янсане любит Беларусь и никуда не уходит (хотя звали в Испанию), но боится вируса, хочет гарантий, а еще ему должны две зарплаты и бонус

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