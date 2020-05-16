Беларусь еще не прошла пик эпидемии. Статистика для всех, кто ходит на Зыбицкую и не носит в городе маску

Источник материала: KYKY

В Беларуси не было карантина, но многие самостоятельно около 5-6 недель назад ушли на самоизоляцию. Но в мае это стало невыносимо сложно – и уже сейчас на улицах Минска появляется все больше людей, и все больше – без масок. Горожане начали активнее постить сториз из баров, на Зыбицкой тоже «открыли сезон» – вчера там произошла первая драка. В торговых центрах и магазинах тоже явно увеличилось количество людей, причем без средств защиты. На Минском море по выходным тоже аншлаг.

KYKY понимает, что сидеть дома всю жизнь невозможно, но хочет еще раз отметить ради безопасности читателей, как за последние 13 дней только по официальной статистике прирастало количество зараженных, выздоровевших и погибших от COVID-19.

2 мая

Всего случаев заражения: 15 828

Умерло – 97 человек

Выздоровели – 3 117 человек

3 мая

Всего случаев заражения: 16 705 (+877 за сутки)

Умерло – 99 человек (+2 за сутки)

Выздоровели – 3 196 человек (+79 за сутки)

4 мая

Всего случаев заражения: 17 489 (+784 за сутки)

Умерло – 103 человек (+4 за сутки)

Выздоровели – 3 259 человек (+63 за сутки)



5 мая

Всего случаев заражения: 18 350 (+861 за сутки)

Умерло – 107 человека (+4 за сутки)

Выздоровели – 3 771 человек (+512 за сутки)

6 мая

Всего случаев заражения: 19 255 (+905 за сутки)

Умерло – 112 человек (+5 за сутки)

Выздоровели – 4 388 человек (+617 за сутки)

7 мая

Всего случаев заражения: 20 168 (+913 за сутки)

Умерло – 116 человек (+4 за сутки)

Выздоровели – 5 067 человек (+679 за сутки)

8 мая

Всего случаев заражения: 21 101 (+933 за сутки)

Умерло – 121 человек (+5 за сутки)

Выздоровели – 5 484 человек (+417 за сутки)

9 мая

Всего случаев заражения: 22 052 (+951 за сутки)

Умерло – 126 человек (+5 за сутки)

Выздоровели – 6 050 человек (+566 за сутки)

10 мая

Всего случаев заражения: 22 973 (+921 за сутки)

Умерло – 131 человек (+5 за сутки)

Выздоровели – 6 406 человек (+356 за сутки)

11 мая

Всего случаев заражения: 23 906 (+933 за сутки)

Умерло – 135 человек (+4 за сутки)

Выздоровели – 6 531 человек (+125 за сутки)

12 мая

Всего случаев заражения: 24 873 (+967 за сутки)

Умерло – 142 человек (+7 за сутки)

Выздоровели – 6 974 человек (+443 за сутки)

13 мая

Всего случаев заражения: 25 825 (+952 за сутки)

Умерло – 146 человек (+4 за сутки)

Выздоровели – 7 711 человек (+737 за сутки)

14 мая

Всего случаев заражения: 26 772 (+947 за сутки)

Умерло – 151 человек (+5 за сутки)

Выздоровели – 8 168 человек (+457 за сутки)

15 мая

Всего случаев заражения: 27 730 (+958 за сутки)

Умерло – 156 человек (+5 за сутки)

Выздоровели – 8 807 человек (+639 за сутки)

Итого. За 13 дней в Беларуси:

Заразились – 11 902 человека.

Умерли – 59 человек.

Выздоровели – 5 690 человек.

Даже если опираться на официальную статистику Минздрава, видно, что на спад количество заболеваний и смертей от коронавируса еще не идет. Более того, ведомство публикует статистику, из которой видно, что прирост по заболеваниям и погибшим фактически одинаковый. В нашей стране за сутки от COVID-19 не умирают больше 5 человек. При этом количество выявленных случаев вируса в день – от 920 до 950 человек.

Нам остается лишь напомнить, что пока в Беларуси любой желающий не может сделать тест на коронавирус. Хотя на пару дней такая опция действовала – но сейчас тестируют контакты 1 уровня, пациентов с пневмониями и медиков, которые работают с зараженными или контактируют с лечащими зараженных врачами. То есть если бы тестов проводилось больше или они поступили бы в свободный доступ, статистика была бы другая.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.