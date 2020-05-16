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В Беларуси выздоровели 9 тысяч 498 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19

16.05.2020 15:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Новые данные от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 9 тысяч 498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 28 тысяч 681 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего провели 335 тысяч 57 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 160 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
 
 
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Новые данные от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 9 тысяч 498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 28 тысяч 681 человек...
 
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