В Беларуси за сутки на 16 мая - 951 новый случай инфицирования и 4 смерти

В Беларуси на 16 мая зарегистрировано 28 тысяч 681 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерло - 160 пациентов, как сообщает Минздрав, «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

По информации ведомства, проведено 335 тысяч 57 тестов на COVID-19, выздороело и выписано 9 тысяч 498 человек.

За весь период эпидемии на территории страны умерли 160 пациентов. Ведомство называет первой причиной их смерти хронические заболевания.

Итого за сутки в стране прибавился 951 инфицированный и 4 летальных исхода.

на 15 мая официально зарегистрировано 27 730 человек с подтвержденным коронавирусом. То есть число больных за сутки выросло на 958 человек. Сообщается о проведении 321 705 тестов (+13 549 за сутки), выздоровлении 8 807 пациентов (за сутки - 639 человек) и о 156 умерших. Напомним, в странеофициально зарегистрировано 27 730 человек с подтвержденным коронавирусом. То есть число больных за сутки выросло на 958 человек. Сообщается о проведении 321 705 тестов (+13 549 за сутки), выздоровлении 8 807 пациентов (за сутки - 639 человек) и о 156 умерших.