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В Беларуси за сутки на 16 мая - 951 новый случай инфицирования и 4 смерти
16.05.2020 17:57 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси на 16 мая зарегистрировано 28 тысяч 681 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерло - 160 пациентов, как сообщает Минздрав, «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
По информации ведомства, проведено 335 тысяч 57 тестов на COVID-19, выздороело и выписано 9 тысяч 498 человек.
За весь период эпидемии на территории страны умерли 160 пациентов. Ведомство называет первой причиной их смерти хронические заболевания.
Итого за сутки в стране прибавился 951 инфицированный и 4 летальных исхода.
Напомним, в стране
По словам заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, в стране
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В Беларуси на 16 мая зарегистрировано 28 тысяч 681 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерло - 160 пациентов, как сообщает Минздрав, «с рядом хронических...
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