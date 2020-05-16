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В Беларуси за сутки на 16 мая - 951 новый случай инфицирования и 4 смерти

16.05.2020 17:57 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси на 16 мая зарегистрировано 28 тысяч 681 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерло - 160 пациентов, как сообщает Минздрав, «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
 
По информации ведомства, проведено 335 тысяч 57 тестов на COVID-19, выздороело и выписано 9 тысяч 498 человек.
 
За весь период эпидемии на территории страны умерли 160 пациентов. Ведомство называет первой причиной их смерти хронические заболевания.
 
Итого за сутки в стране прибавился 951 инфицированный и 4 летальных исхода.
 
Напомним, в стране на 15 мая официально зарегистрировано 27 730 человек с подтвержденным коронавирусом. То есть число больных за сутки выросло на 958 человек. Сообщается о проведении 321 705 тестов (+13 549 за сутки), выздоровлении 8 807 пациентов (за сутки - 639 человек) и о 156 умерших.
 
По словам заместителя министра здравоохранения Елены Богдан, в стране наметилось плато. И действительно, официальная статистика Минздрава пестрит практически одинаковыми данными по приросту и смертности ежедневно.
 
 
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В Беларуси на 16 мая зарегистрировано 28 тысяч 681 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерло - 160 пациентов, как сообщает Минздрав, «с рядом хронических...
 
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