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⚽Холанд забил 1-й гол в Бундеслиге после возобновления сезона. У него 10 мячей в 9 играх чемпионата

16.05.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд открыл счет в матче 26-го тура Бундеслиги с «Шальке» (1:0, первый тайм).

На 29-й минуте встречи 19-летний норвежец замкнул прострел Торгана Азара, забив первый гол в Бундеслиге после возобновления сезона, прерывавшегося из-за коронавируса.

Это 10-й гол Холанда в 9 матчах Бундеслиги.

 

 
 
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Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд открыл счет в матче 26-го тура Бундеслиги с «Шальке» (1:0, первый тайм).
 
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