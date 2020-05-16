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⚽Холанд забил 1-й гол в Бундеслиге после возобновления сезона. У него 10 мячей в 9 играх чемпионата
16.05.2020 17:26 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
На 29-й минуте встречи 19-летний норвежец замкнул прострел
Это 10-й гол Холанда в 9 матчах Бундеслиги.
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Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд открыл счет в матче 26-го тура Бундеслиги с «Шальке» (1:0, первый тайм).
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